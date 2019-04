LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Ok lo spirito. Mai in sofferenza"

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella interviene in conferenza stampa al termine del pareggio per 0-0 contro il Bologna.

Su cosa ha scoperto: "Mi è piaciuto lo spirito della squadra. Il Bologna ha fatto tanti punti nell'ultimo periodo, hanno entusiasmo. Viceversa la storia della Fiorentina delle ultime settimane. Hanno fatto una grande partita. Hanno tirato più degli avversari e creato più occasioni. Non siamo mai andati in sofferenza. E' la voglia di vincere che voglio vedere. Possiamo verticalizzare di più e attaccare meglio l'area quando si crossa dai lati".

Sulla paura della squadra: "Si ha la sensazione che la squadra abbia paura a fare qualcosa in più, ma è normale. La sensazione è che ci sia un po' di paura di vincere ma nella ripresa la squadra ci ha creduto e ci ha provato. Avere tutto e subito è difficile, ma con questo spirito penso che la squadra avrà la possibilità di giocarsi le proprie chance".

Sulla sfida contro l'Atalanta: "Prima dobbiamo giocare bene a Torino, arrivandoci bene mentalmente e fisicamente. Non possiamo però lasciare per strada le partite, devono pensare a ciò che gli chiedo".

Sulla squadra: "Abbiamo concesso forse un tiro nel primo tempo e un'azione nella ripresa. Avevo più timore di quanto si è verificato in campo. Ho scelto Ceccherini perché ho notato che è una squadra con poca comunicazione e lui invece sa essere un buon comunicatore. Hugo comunque ci farà comodo".

Su cosa manca per portare la squadra in gol più facilmente: "In senso generale non lo so. Penso che abbia segnato tanto precedentemente. Nell'ultimo periodo è vero che abbiamo segnato poco, ma la squadra ha creato tante occasioni e bisogna insistere sulle soluzioni per arrivare in rete".

Su un giocatore della vecchia Fiorentina che servirebbe adesso: "E' un giochino che non mi garba. Forse Lupatelli (ride)".

