LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Stasera non spettacolari. Merito del Brescia"

23.00 - A margine del pari a reti bianche con il Brescia, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella è atteso nella sala stampa del Rigamonti per la conferenza post-partita.

23.20 - Inizia la conferenza stampa.

C'è rammarico stasera?

"L'analisi deve essere diversa, ho visto una Fiorentina solida ma non spettacolare, merito del Brescia che è organizzato. Hanno tutti sofferto qua. Abbiamo sofferto un po' l'inizio, non c'era rigore su Caceres. Bisogna fargli i complimenti. Potevamo fare meglio nell'ultima scelta, l'abbiamo forzata con l'ingresso di Sottil che ha avuto un grosso impatto, con più cattiveria avremmo potuto sfruttare quelle occasioni".

Manca esperienza?

"Bisogna fare esperienza, cerchiamo identità e senso di appartenenza. Stiamo costruendo il nostro futuro e passa da queste gare".

Su Chiesa si portano dietro considerazioni vecchie?

"Scagiono l'arbitro, non so come l'abbia vista. Forse gli arbitri sono più attenti alle simulazioni viste le ultime polemiche, ma non credo sia stato preso di mira. In difesa abbiamo subito gol con l'uomo in più contro il Milan, anche contro la Samp. Sono cinque o sei partite che la squadra ha trovato una sua solidità".

È mancata un po' di precisione?

"Sono entrati tutti bene, anche Boateng, mentalmente. Forse è mancata un po' di precisione, anche nel primo tempo. Mi è piaciuto molto Lirola, forse ha fatto una delle sue migliori gare da quando è qua".