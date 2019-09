LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Vittoria che vale una scintilla per tutti"

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, è intervenuto in sala stampa al termine della vittoria contro la Sampdoria:

Come si sente dopo questa vittoria?

"Stanco: abbiamo concesso solo una palla gol nel corso della partita ma la squadra ha colpito al momento giusto. Abbiamo legittimato la vittoria ma dopo il gol abbiamo visto un po’ tutti dei fantasmi. Mi aspettavo un finale diverso ma va bene così, la vittoria è arrivata troppo sofferta ma è meritata".

Può essere la scintilla per u cammino diverso?

"Può esserlo per tutti. E'una liberazione per tutti. E' arrivato nel modo più sofferto possibile ma ora sono convinto che giocheremo con molta più tranquillità".

Ribery e Chiesa sono in crescita?

"Sapevo che il francese voleva sempre giocare. Oggi ha scherzato quando è uscito, magari altre volte si arrabbierà. E' stato bravo in campo e fuori, anche quando è uscito. Chiesa sembrava avvolto da una maledizione, non è stato fortunato nel primo tempo. Poi ha segnato di forza e lucidità".

C'era il rigore su Sottil?

"Per evitare il contatto ha saltato, bisogna capire il regolamento. E' uno spunto potenzialmente interessante. Non voglio certo far polemica, però devo capire se ho un ostacolo davanti e lo salto d'istinto vale un fallo oppure no. Può essere un tema di dibattito anche per gli arbitri".

Ribery va al di là delle sue aspettative?

"No è normale, è sempre stato un grande calciatore. Mi ricordo che in precampionato contro il Milan giocò 90 minuti e non voleva perdere un'amichevole estiva. L'ho sempre ammirato e lo ammiro anche adesso":

Badelj si è fatto male?

"Appena finita la partita sono venuto subito qui perché voglio andare a casa. Non ho capito se ha sentito dolore al ginocchio o alla caviglia ma poi ha continuato a giocare".

Cosa ha detto a Di Francesco?

"Gli ho solo chiesto se voleva venire prima lui. Ma è un amico e siccome voglio andare a casa mi ha fatto venire subito".

Quanto ha speso la squadra?

"Abbiamo speso tanto oggi ma molto di più nella partita contro l'Atalanta. Gli esterni mi hanno sorpreso molto perché hanno giocato bene e tanto. Li metto un po' in ghiaccio per un paio di giorni e poi vediamo come staranno per il Milan".

23.27 - Termina qui la conferenza stampa.