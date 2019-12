© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

La sconfitta per 4-1 al Franchi contro la Roma ha chiuso il 2019 come peggio non avrebbe potuto per la Fiorentina e il giorno dopo la dirigenza deve decidere se andare avanti o meno con Vincenzo Montella in panchina. Segui il live di TuttoMercatoWeb.com con tutti gli aggiornamenti provenienti da Firenze.

9.30 - Lunga giornata viola - Sarà una lunga giornata in casa Fiorentina, con Vincenzo Montella che difficilmente riuscirà a proseguire la sua avventura sulla panchina viola. la squadra in questo momento è all'interno del Centro Sportivo Davide Astori dove svolgerà il primo allenamento prima del rompete le righe per le vacanze di Natale. Presente da prima delle 8 anche lo stesso Montella, nessuna traccia invece di Daniele Pradè e Joe Barone.