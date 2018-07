LIVE TMW - Fiorentina, Pezzella dal ritiro: "Argentina ko, che delusione"

Dall'inviato a Moena (TN)

© foto di Giacomo Morini

Tempo di conferenza stampa a Moena (Val di Fassa), sede del ritiro della Fiorentina. Dopo la presentazione del raduno da parte delle autorità locali, avvenuta nella giornata di ieri, quest'oggi è il capitano della squadra, German Pezzella, ad inaugurare le conferenze stampa dei giocatori di mister Stefano Pioli. Segui il LIVE di TuttomercatoWeb.com con le parole del difensore argentino:

Sulle aspettative per la nuova stagione: "Io mi aspetto un gruppo unito che lavora al massimo. Siamo qua per creare una buona base per tutta la stagione, magari facendo meglio dell'anno scorso anche in classifica".

Su cosa manca per migliorare: "Tutti giorni lavoriamo per migliorare, ancora abbiamo cominciato da poco. Però conosciamo l'allenatore e questo è un vantaggio".

Sulla possibilità di giocare l'Europa League: "Sappiamo che c'è la possibilità anche se non sicura. Lavoriamo per farci trovare pronti all'evenienza. A prescindere sarà una stagione lunga, non dobbiamo distrarci".

Sui rimpianti della mancata convocazione al Mondiale con l'Argentina: "Era un obiettivo per me, è stato un colpo duro l'esclusione perché ci speravo. L'eliminazione dell'Argentina poi è stata difficile da digerire. Da casa ho fatto il tifo, ma purtroppo non è andata bene".

Sul nuovo (giovanissimo) portiere Lafont: "L'età non conta tanto, vedi giocatori giovani con personalità come se avessero trent'anni. Non parla l'italiano, solo francese, ma quando lo vedi in campo capisci che è un uomo più che un ragazzo".

Sulla fascia di capitano: "Ancora non posso dire ufficialmente se sarò capitano. L'anno scorso ho portata la fascia con orgoglio. Non importa comunque chi porta la fascia: ognuno ha il suo ruolo nello spogliatoio e io mi comporterò uguale. Sarebbe comunque una bella responsabilità, ovvio che mi farebbe piacere ricevere la fascia".

Sulla possibilità di vedere in viola il connazionale Battaglia: "Rodrigo è stato un mio compagno nell'Under 20, ma non posso parlare di mercato. Parlo con lui di tante cose, poi si vedrà se arriverà alla Fiorentina".

Su due nuovi volti della squadra, Hancko e Venuti: "E' ancora un po' presto per giudicare. Vedo due ragazzi con voglia di allenarsi e conoscere il gruppo. Si stanno integrando sempre meglio di allenamento in allenamento".

Su eventuali nuovi innesti in difesa: "Sicuramente vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Però non ci importa se arriverà qualcuno o meno: nel caso sarebbe il benvenuto, ma siamo già una squadra competitiva".

Sulla possibilità di vedere Cristiano Ronaldo alla Juventus: "L'ho affrontato due anni nel campionato spagnolo, ovviamente è fortissimo. Farebbe bene a tutto il calcio italiano, ma non mi spaventa perché da difensore voglio giocare sempre contro i migliori attaccanti. La mia testa però adesso è rivolta solo alla Fiorentina".