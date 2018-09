LIVE TMW - Fiorentina, Pioli: “Abbiamo giocato con ritmo e pericolosità"

Fonte: Inviato a Marassi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina strappa un punto meritato dal "Ferraris" di Genova. La formazione viola è andata in vantaggio con Simeone ma si è vista rimontata sull'1-1 dalla Sampdoria. Al termine del match il tecnico Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

La gara di oggi.

"Abbiamo giocato con ritmo e pericolosità. Il rammarico è aver finito solo di un goal in vantaggio il primo tempo, perchè abbiamo avuto occasioni per raddoppiare. La Samp è un'ottima squadra, con giocatori di qualità, quindi ci stava poi soffrire. Peccato per come abbiamo preso il gol perché è stato un errore nostro in disimpegno. Sono comunque molto soddisfatto della prestazione".

Il paragone rispetto alla gara col Napoli.

"Rispetto a Napoli siamo stati molto pericolosi. Siamo comunque uno dei primi attacchi del campionato. Dovevamo gestirla meglio, siamo comunque una squadra giovane. La cosa positiva è aver provato a vincerla sino alla fine contro una squadra che secondo me è molto simile a noi nei valori. Ricordiamoci come abbiamo giocato qui l'anno scorso rispetto ad oggi".

Il centrocampo.

"Credo che la squadra debba lavorare in un certo modo per sostenere il tridente. Credo che per le qualità che abbiamo possiamo permetterci i tre la davanti essendo una squadra di gamba. Poi sarà il campo a parlare"

Gerson.

"Credo che abbia giocato discretamente e che possa fare di più come tutti i miei giocatori"

Gli esordi Sottil, Mirallas e l'esordio dall'inizio di Pjaca.

"Sono soddisfatto di Pjaca, ha avuto anche due palle goal. Mirallas può fare di più, avevo bisogno di velocità in quanto Chiesa non ne aveva più e ho messo così Sottil. Mirallas può dare di più, abbiamo delle qualità e siamo una squadra che può dare del filo da torcere a chiunque".