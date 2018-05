LIVE TMW - Fiorentina, Pioli: "Domani la partita più importante dell'anno"

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

© foto di Giacomo Morini

In vista della penultima gara stagionale contro il Cagliari, tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli.

Sulle trappole del Cagliari: "Sono quelle di una partita difficile, contro un avversario che aveva le qualità per non fare questo topo di campionato. Un Avversario motivato perché si gioca la salvezza. Ho sempre detto che le valutazioni si fanno alla fine, inutile dare i voti alla squadra. Dobbiamo capire che la partita che conta di più è domani e poi penseremo al Milan".

Sulla gara di andata: "Domani potrebbe confermare il sistema di gioco la squadra di Lopez, ma sicuramente non cambierà il nostro modo di fare la partita. La fase di non possesso palla sarà importantissima. All'andata abbiamo giocato bene anche se abbiamo fallito tante occasioni, ogni partita fa storia a sé. Non ci interessa che Atalanta e Milan giochino dopo".

Sul fondo per Vittoria Astori: "E' un gesto nobile che fa onore ai nostri proprietari. Ci ha fatto una visita a sorpresa Francesca, moglie di Davide, e ci ha fatto molto piacere. I tifosi ci hanno sempre sostenuto e incitato con la solita passione e il solito entusiasmo. Sono stati importanti nei momenti difficili. Noi daremo tutto sul campo, loro lo faranno sugli spalti. Non sono sorpreso della risposta perché la passione per la Fiorentina c'è e ci sarà sempre. Stava a noi riportare l'entusiasmo".

Su cosa sarà importante col Cagliari: "Dovremo giocare una partita tecnicamente migliore possibile. Dovremo trovare la giocata giusta per vincere. Quando le motivazioni sono simili, di solito vince la qualità e noi dovremo fare questo".

Sulle condizioni della squadra: "Sta bene mentalmente e fisicamente. La squadra ci crede, è serena e concentrata perché sanno che è una partita davvero importante quella di domani".

Su Eysseric: "Io credo che i giocatori vadano giudicati quando hanno una certa continuità di presenze e rendimento. Purtroppo è arrivato e si è infortunato subito. Gli ha creato qualche difficoltà. Lui si aspettava di più da questa stagione, ma può fare molto di più. Ha grandi capacità e abbiamo bisogno della sua qualità".

Sulle squadre B: "Ancora non ho chiarissime le regole e le situazioni. Vedendola un po' da lontano penso che possa aiutare molto i giovani e le società italiane a investire su di essi. Non tutti i ragazzi della Primavera sono pronti per giocare in Serie A. Per permettergli di confrontarsi con le pressioni del professionismo, questo è sicuramente un passo importante".

Su credere tanto all'Europa: "Abbiamo la possibilità di fare molto bene domani. Dobbiamo affrontare la sfida con concentrazione e qualità. E' chiaro che con due vittorie possiamo arrivare in Europa, ma quella di domani è la partita che può fare la differenza in questo senso".

Sul futuro di Chiesa: "Se Corvino ha detto che siamo pronti a resistere a tutti, sono contento".

Su Joao Pedro: "Sono sorpreso dalla sua disponibilità per domani perché non conosco a fondo le regole. Giocheranno comunque in undici come noi".

Su Veretout e la diffida in vista di San Siro: "Abbiamo anche altri giocatori diffidati, ma domani è la partita più importante del campionato".

Su Hugo: "E' convocato, lo saranno tutti tranne Lo Faso che però sarà allo stadio con la bandiera e la tromba. Hugo farà un provino domattina".