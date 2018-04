LIVE TMW - Fiorentina, Pioli: "Europa? Bello sognare, ma penso a domani"

Amici di Tuttomercatoweb.com, buon pomeriggio! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza di Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina che a breve parlerà alla vigilia della sfida contro la SPAL di Leonardo Semplici.

14.30 - Arrivato Pioli in sala stampa. Queste le prime parole dell'allenatore: "Ci aspetta una partita difficile, come tutte. La SPAL ci presenterà dei rischi. Affrontiamo una formazione in salute, tiene bene il campo e riesce a costruire. Ci creerà alcune difficoltà, tuttavia non vedo rischi di superficialità o presunzione da parte dei miei ragazzi. Non ho dubbi, domani giocheremo da squadra seria. Proveremo a portare a casa i tre punti in palio”.

Ha idee sulla formazione? "Schiererò la formazione migliore. Non so cosa farò mercoledì per il turno infrasettimanale, ma sappiamo cosa fare domani. E' una gara importantissima per noi, per dimostrare il nostro valore e vivere questo momento positivo. Dopo mercoledì, poi, ci penseremo".

Come si fa a sfondare la difesa della SPAL? "Serve pazienza per leggere le situazioni nel migliore dei modi, senza forzare quando non c'è la possibilità di fare giocate. Bisogna occupare bene il campo, qualcosa dovranno concedere e noi dovremo essere bravi a capirlo. Dovremo capire anche i momenti della gara, le palle inattive possono essere situazioni importanti".

14.35 - Sogna l'Europa League quando la sera va a letto? "Quando spengo la luce, non dormo più perché mi vengono in mente tante cose e penso. Ora penso alla prossima gara, bisogna fare così. Bisogna andare dietro di una settimana, i pareri erano altri sulle competizioni continentali. Prima eravamo da buttare via in Europa, ora invece possiamo addirittura vincere anche la Champions. Nel calcio non bisogna mai guardare troppo avanti, sognare è bello ma bisogna essere realisti. Bisogna dare tutto e sperare che questo momento duri più a lungo possibile, certi discorsi li faremo il 20 maggio. Inutile pensarci adesso, ci sono troppe gare da giocare. Domani bisogna sfruttare questa occasione".

Di Francesco ha detto che ha fatto le 5 del mattino per rivedere la gara della sua squadra contro la Fiorentina. "Mi piacciono queste sue parole, è bello e fa parte del nostro lavoro. Non posso che fargli i complimenti per la gara che ha fatto con il Barcellona. La Roma aveva fatto bene anche contro di noi, è stata sfortunata ma per farci gol doveva fare qualcosa di davvero grande. Questa deve essere la nostra mentalità anche domani".

Record storico di otto vittorie di fila in vista? Lei è a una vittoria dal suo centesimo successo in A. "Non lo sapevo, i numeri lasciano il tempo che trovano. Se vogliamo dare valore alla vittoria di Roma, bisogna fare bene domani. I ragazzi lo sanno. Troveremo un avversario duro, dovremo essere duri anche noi".

14.38 - La squadra è migliorata grazie al tuo lavoro. "Sì, ma faccio fatica a non pensare a quel momento di Udine. E' stato particolare, il momento è ancora particolare per noi. E' vero che non è solo da lì che la squadra è cresciuta, i risultati parlano chiaro. La squadra gioca con continuità, ha sempre provato a essere in gara dal 1' al 95'. Il lavoro c'è ed è completo, lo facciamo al centro sportivo tutti i giorni. La Società ci ha messo nelle miglior condizioni, ho la fortuna di allenare un gruppo forte, coeso, di professionisti, che ha responsabilità. Indossa questa maglia importante, sono tutti discorsi giusti e positivi. Ora pensiamo a domani, bisogna dare tutto da qui al 20 maggio".

Novità sulle condizioni di Badelj? "Ha subito un infortunio serio, pesante. Lavora due volte al giorno, vuole rimettersi a disposizione. Non credo possa tornare nella prossima settimana, sarebbe già tanto se riuscisse a tornare a partire dalla gara contro il Napoli, per le ultime quattro partite di campionato".

Cosa ne pensa dell'entusiasmo della tifoseria? "Uno dei nostri obiettivi a inizio stagione era quello di ricreare entusiasmo, evidenziare la passione del fiorentini per la Fiorentina. Non può che farci piacere la presenza di tanti tifosi allo stadio domani, dal 4 luglio scorso dico ai ragazzi che tutti insieme siamo più forti".

C'era il rigore per il Real Madrid contro la Juve? "Non lo so, non ho visto la partita (ride, ndr). L'ho vista da lontano, non potevo giudicare".

Domani gioca Milenkovic? "E' tra i convocati, i giocatori sapranno domani mattina se giocano. Ai ragazzi non dico oggi se giocheranno, altrimenti non dormono (ride, ndr)".

Avrà certamente letto le parole di Buffon post-Champions, cosa ne pensa? "E' difficile dare dei giudizi, bisogna trovarsi nelle situazioni. Non ho commenti da fare".

Qual è il suo pensiero su Semplici? Nel suo destino sembra esserci la panchina della Fiorentina. "E' il mio destino. Quando ero alla Lazio sembrava che Simeone tornasse da un momento all'altro, quando ero all'Inter c'erano tanti nomi in ballo. A Leonardo auguro il meglio a partire da lunedì, che possa realizzare ogni sogno. Lo auguro anche a me stesso".

14.45 - Terminata la conferenza stampa di Stefano Pioli.