LIVE TMW - Fiorentina, Pioli: "Gettate basi per costruire qualcosa di importante"

Vigilia di campionato per la Fiorentina, attesa domani dall'ultimo turno di campionato contro il Milan a San Siro. A prendere la parola in conferenza stampa è il tecnico viola, Stefano Pioli. Segui il LIVE di TuttoMercatoWeb.com:

Sul bilancio della stagione: "Non mi piace dare voti, a scuola non ho mai preso voti alti: la stagione è positiva perché abbiamo rispettato quelle che erano le aspettative dell'annata. Volevamo costruire una squadra con una base solida. Fino a due giornate dalla fine siamo stati in lotta per l'Europa. Abbiamo fatto un buon lavoro ma siamo convinti che ce ne sia ancora di più da fare. Abbiamo gettato le basi per costruire qualcosa di importante. Non so quanti ad inizio anno credevano che saremmo arrivati ottavi o noni".

Sulle garanzie e sui rinforzi dal mercato: "Abbiamo aspettato a confrontarci, l'obiettivo era il lavoro sul campo. Abbiamo iniziato a farlo in settimana: le mie indicazioni sono precise su quelo che servirà e su quello che è mancato in questa stagione. Bisogna cercare di prendere giocatori giusti nel posto giusto ed avere unità d'intenti sul progetto da portare avanti. Serviranno giocatori di personalità, al di là delle caratteristiche tecniche".

Su Milan Badelj (in scadenza di contratto, ndr) e sul mercato: "La situazione di Badelj è chiara a tutti: la società ha fatto un'offerta al giocatore ed entro la prossima settimana deciderà, sarei contento se Milan restasse con noi, non solo per l'apporto tecnico che dà e per la guida che è per la squadra. La società mi sta ripetendo che non c'è bisogno di vendere, anche se so come funziona il mercato. A me piacerebbe portare avanti il lavoro che stiamo facendo puntando sui giocatori che quest'anno hanno ampi margini di miglioramento. Qui c'è ancora materiale che a me piace, su cui si può lavorare".

Sui molti ko contro le piccole: "Abbiamo vinto anche con le cosiddette piccole. Chiaro che qualche punto lo abbiamo perso per strada. Ci bastava una vittoria in più per essere ancora in lotta per l'Europa. Posso dire che in certe partite è mancata la giocata del singolo. Quando non sei in giornata puoi vincere comunque con la qualità della giocata individuale, questo ci è mancato. Il mio rimpianto però è aver iniziato il campionato troppo presto".

Sul trequartista e Saponara nella Fiorentina del futuro: "Non è la sede giusta per entrare in questi particolari: a me piace partire su un'idea di gioco sulla quale appoggiarsi. Le idee sono chiare e le ho condivise con la società".

Sulla possibile conferma di Sportiello: "E' un ruolo importante, è una decisione che prenderemo nei prossimi giorni".

Sugli errori da non commettere più: "Tutte le scelte che ho preso sono opinabili. Sicuramente prenderemo in esame e torneremo ad analizzare la sosta di Natale, perché è stato il nostro tallone d'Achille quest'anno".

Sul nome della rosa che ha sorpreso di più: "Non conoscevo benissimo Veretout anche se i miei amici francesi me ne avevano parlato bene. La partita che ha fatto a Lisbona mi ha impressionato. Jordan però in prospettiva può fare ancora di più, soprattutto sotto porta".

Sulla gara di domani contro il Milan: "Verrà a San Siro tutta la squadra. Devo valutare alcuni giocatori acciaccati, come Badelj e Laurini, ma comunque giocherà la squadra migliore perché vogliamo chiudere al meglio. Il giovane Valencic? Sta facendo bene in Primavera, gioca un calcio semplice ma continuo. Vedremo se domani ci sarà una possibilità per lui".

Sui rimpianti sul mercato: "Abbiamo fatto di tutto per fare le cose migliori, purtroppo il mercato ha i suoi tempi e siamo arrivati lunghi ma non dipende da noi. Era impossibile essere pronti ai nastri di partenza del campionato nella situazione in cui ci siamo trovati, ovvero quella di aver cambiato tanti giocatori".

Su Biraghi: "È il giocatore che è cresciuto di più, ha dimostrato di essere un giocatore affidabile".

Sulla Fiorentina dell'anno prossimo: "L'obiettivo sarà migliorare il campionato di quest'anno ed entrare in Europa: io sono ambizioso. Non so se la proprietà vorrà fare investimenti importanti. Se mi danno una squadra forte, voglio dimostrare di saperla guidare. Sicuramente il 4 luglio, quando ripartiremo, lo faremo con un'ossatura e con delle idee chiare, cosa che non è stato possibile fare la scorsa estate. Spero al 4 luglio di essere al 70-80% della rosa. I direttori dovranno lavorare tanto, ci sono tanti ruoli che vanno sistemati. L'importante sarà avere idee e un progetto tecnico chiaro".

Sul ritorno del Parma in Serie A: "Sono contentissimo, perché Parma fa parte di me: vivo lì, ho gli amici lì. Sono contento per i tifosi e per la società. La città merita di stare in A. Sarà un avversario tosto l'anno prossimo, ma noi siamo la Fiorentina".