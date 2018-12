LIVE TMW - Fiorentina, Pioli: "Non dobbiamo avere rimpianti"

Premi F5 per aggiornare la pagina!

Vigilia di campionato per la Fiorentina, reduce dal ko interno subito dal Parma e attesa dalla trasferta contro il Genoa nell'ultima sfida del 2018. A prendere la parola in conferenza stampa è il tecnico viola, Stefano Pioli. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com!

Sugli ultimi fatti extra campo: "Vanno assolutamente condannati. Questi non sono tifosi. Dico basta anche ad altre situazioni, come i cori razzisti. Nel 2018 non è possibile assistere a queste cose, devono intervenire le istituzioni".

Sulla mancanza di continuità: "Son convinto che il limite della Fiorentina sia quello di non essere riuscito a portare a casa risultati che meritava. L'ho sempre detto, questo non deve essere il campionato dei rimpianti. Dobbiamo crescere, deve diventare il campionato delle occasioni, non ci devono essere rimpianti".

Sul 2018 viola: "E' stato un anno importante, purtroppo per la tragedia di Davide che comunque ci ha fatto diventare tutti uomini migliori, me compreso. Mi porto tante cose positive, soprattutto nella crescita dei miei giocatori come Milenkovic, Pezzella, Biraghi o Veretout. Per me è stata un'annata difficile, ma ci ho messo tanta passione e tanto impegno, trovando giocatori sempre disponibili: L'anno prossimo? Voglio vincere di più".

Su Prandelli come ex viola: "Lo stimo molto, abbiamo giocato anche assieme. Mi è dispiaciuto non averlo incontrato qui a Firenze nell'ultimo anno e mezzo, avrei scambiato volentieri due parole con lui. Ha fatto molto bene in viola, mi auguro si possa ripercorrere il suo ciclo, tornando a lottare in Europa. L'idea e la volontà è questa".

Sul Genoa: "Una delle tante qualità della mia squadra è quella di saper reagire dopo una brutta sconfitta. Sarà una gara molto difficile, a Marassi è sempre particolare. Il Genoa ha una coppia offensiva importante, spero ci sia un buon campo, dovremo essere bravi ad adattarci".

Sulle condizioni di Milenkovic: "Si è allenato, dovrebbe essere a disposizione così come Mirallas".

Sugli errori contro il Parma: "Impossibile non fare gol dopo 30 tiri, e il Parma non doveva fare gol in quel modo. Dobbiamo avere più attenzione e concentrazione in quelle fasi".

Sul mal di gol: "I nostri giocatori offensivi hanno le qualità per essere decisivi. Tutti devono essere più precisi, anche i centrocampisti. Da tutti si pretende qualcosa in più se vogliamo fare bene".

Sul centrocampo: Edimilson ci dà tanto dinamismo e fisicità. Ha la qualità per fare giocate anche più importanti in avanti. Veretout ha migliorato in tutti numeri, può fare bene qualsiasi cosa. Norgaard e Dabo sono a disposizione, ci danno altre opzioni, vedremo domani".

Sulla fatica e le possibili partenze: "Non ho visto una squadra stanca, anche oggi ho avuto delle buone risposte. Non credo che ci siano giocatori che pensano di avere la valigia in mano".

Ancora sul Genoa: "Prandelli ha migliorato la fase offensiva, più conclusioni e più presenza in area avversaria. Dovremo stare attenti alla coppia d'attacco e anche all'inserimento degli esterni. Piatek è un cecchino incredibile. Da tenere sott'occhio, soprattutto dentro l'area visto che è motlo forte anche dal punto di vista acrobatico".

Sul possibile turn over: "Non ho visto particolari problemi, ma non escludo ci possano essere un paio di cambi".

Sui giocatori meno utilizzati: "La loro crescita è evidente, ma vanno messi nel momento giusto. Sottil nella partita con l'Empoli era l'alternativa a Chiesa, Montiel è un po' indietro rispetto ai compagni. Hanno qualità e prospettiva. Montiel deve crescere sulla fisicità e sui contatti. Quando sarà pronto giocherà anche lui se ci sarà l'occasione".