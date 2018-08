LIVE TMW - Fiorentina, Pioli: "Pjaca sta meglio, è a disposizione"

Premi F5 per aggiornare la pagina

© foto di Giacomo Morini

Vigilia di campionato per la Fiorentina, attesa domani sera dal debutto in A contro il Chievo Verona (dopo il rinvio della prima giornata con la Sampdoria). A prendere la parola in conferenza stampa è il tecnico viola, Stefano Pioli. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com!

Sulle condizioni di Pjaca: "Ha avuto un affaticamento ma sta meglio, credo sarà disponibile. Per Mirallas invece dobbiamo aspettare domattina per capire l'evolversi delle sue condizioni".

Su cosa lo intriga della Fiorentina e cosa lo preoccupa: "Quando si comincia non c'è preoccupazione, c'è solo voglia di mettere in campo le situazioni messe in campo nel corso dell'estate. Speravamo di giocare il 26 luglio ma ci ritroviamo a giocare il 26 agosto. Abbiamo fatto di tutto per presentarci alla gara di domani in buona condizione. Mi incuriosisce di vedere all'opera un potenziale che c'è e di fare bene".

Quanto può influire per il Chievo aver già giocato gare ufficiali: "In un debutto c'è sempre qualcosa che può non funzionare. Non metto le mani avanti, ma è ovvio che il Chievo possa essere un po' più avanti di noi. Sta a noi colmare la differenza con la forza e l'entusiasmo".

Su Norgaard e il centrocampo: "Nei nostri 6 centrocampisti ci sono tutte le qualità che cercavo. Mi piace avere giocatori duttili, ed escluso Benassi, che è una classica mezzala, tutti gli altri possono ricoprire più ruoli. Norgaard arriva da un altro campionato ma sta abbastanza bene, vedrò domani".

Sulla seconda stagione in viola: "Io sono motivatissimo, perché nella vita e nello sport bisogna sempre dimostrare. Ho investito moto su me stesso e sulla Fiorentina. Sarà poi il campo a dare i giudizi finali".

Sul futuro Eysseric: "Non è mai stato sul mercato per quanto mi riguarda. Lui è uno di qualità, che deve diventare un giocatore determinante perché può farlo, uno che ha la giocata vincente. Lo vedo più continuo, con più ritmo rispetto all'anno scorso. Mi auguro che per lui possa essere una stagione migliore".

Sugli obiettivi futuri della squadra: "I pronostici fatti sulla carta vengono smentiti dal campo. L'importante adesso è ricominciare a giocare. Abbiamo iniziato la scorsa stagione un percorso a medio termine, che deve vedere la Fiorentina tornare a lottare per le posizione di vertice, quindi anche per la Champions. E' stata mantenuta una buona base e sono stati presi giocatori con potenzialità importanti. Noi dobbiamo giocare tutte le partite come se fossero le ultime, poi vedremo che risultato saremo riusciti ad ottenere".

Se l'organico può valere il settimo posto: "Io so di avere dei buoni giocatori, abbiamo inserito giocatori di qualità che potrebbero sopperire alle mancanze dello scorso anno specialmente nelle partite bloccate. Siamo una squadra in grande crescita, ci sono sulla carta sei squadre più forti di noi, ma solo sulla carta. Atalanta, Fiorentina, Torino e Sampdoria saranno lì a giocarsela punto su punto, magari chi è sopra di noi potrà perdere qualcosa per strada".

Se Pjaca e Gerson possono essere due simboli per la squadra: "Spero di sì ma tanti altri giocatori hanno le caratteristiche per entusiasmare, come Chiesa, Simeone, Mirallas o Benassi".

Sui giovanissimi: "Vedremo che spazio si ritaglieranno, abbiamo alzato la competitività nel corso degli allenamenti: se i più giovani saranno bravi proverò ad inserirli, il mio compito è quello di scegliere la miglior formazione tutte le volte per vincere le partite".

Sul vantaggio delle due partite casalinghe: "Sulla carta l'Inter doveva vincere a Sassuolo... I nostri abbonati, che ringrazio ad uno ad uno, si aspettano che facciamo bene".

Sugli assenti: "Sono out gli squalificati Veretout e Sottil oltre all'indisponibile Thereau".