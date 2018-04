LIVE TMW - Fiorentina, Pioli: "Scansarsi? Discorsi assurdi, daremo tutto"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli:

Sulla sfida con il Napoli: "Sarà una partita difficile, dobbiamo lasciare poco spazio al Napoli anche se gli azzurri hanno troppe soluzioni per immaginarsi una partita dove non correremo rischi. Abbiamo una sola strada, mettere in campo la migliore prestazione possibile".

Sullo scansarsi : "C'è poco da dire, quasi tutte le squadre hanno ancora tanto da giocarsi. Noi siamo in corsa per l'Europa League, noi vogliamo dare il massimo fino alla fine. Sono discorsi che non non stanno né in cielo né in terra".

Ancora sulla gara di domani: "Dobbiamo cercare di giocare in 11, l'ultima persa in 11 è stata con la Juventus. Nelle ultime gare non ci siamo riusciti. Abbiamo giocato tante buone partite, abbiamo tutte le qualità per fare una grande prestazione".

Sulle motivazioni: "Le nostre motivazioni, così come quelle del Napoli, sono grandi. La gara non sarà decisa dalle motivazioni, abbiamo le qualità per fare bene. Non vogliamo fare la fase difensiva passiva, questo non vuol dire che andremo a prenderli alti. Se lasciamo i giocatori del Napoli liberi di fare la giocata, le difficoltà aumenteranno".

Sulla preparazione: "Tutti conoscono bene il Napoli, ha un gioco che porta tanti giocatori nella metà campo avversaria. La velocità delle loro giocate, rende difficile intuire quello che vogliono fare".

Sulla condizione di Chiesa: "La terza gara in una settimana ci è costata tanto, perché con la Lazio abbiamo giocato in 10 uomini. Questa settimana ci ha permesso di allenarci nel migliore dei modi".

Sul gruppo: "Ci sono giocatori che stanno facendo bene ma che hanno mezzi per crescere ancora. Noi siamo all'inizio del nostro percorso, abbiamo avuto tante difficoltà in questa stagione. Questo è il rush finale, dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo. Sarà importante l'aspetto mentale, dobbiamo dare il massimo da qui alla fine del campionato".

Su Badelj: "Sta bene, ha fatto un recupero importante. Domani potrà giocare"

Ancora sul Napoli: "Sarri sta facendo un lavoro davvero importante, il Napoli fa sempre la partita e cerca sempre di aggredire gli avversari. Ci sono tanti aspetti positivi nel Napoli, ma non sono imbattibili e dobbiamo credere in questo".

Sulla gara con il Sassuolo: "In undici contro undici non avremmo mai perso. Il campo era davvero brutto, non si può vedere in serie A"

Su Diego Della Valle: "Ha pranzato con noi. Lo vediamo sempre con piacere, la proprietà è sempre più presente e vicina e la squadra sente la loro vicinanza".