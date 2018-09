LIVE TMW - Fiorentina, Pioli: "VAR? Vogliamo che il regolamento sia applicato"

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atalanta:

Sulle polemiche arbitrali: "Le scorie le abbiamo superate mercoledì mattina. Quest'anno è cambiato qualcosa nell'utilizzo del VAR. Ci hanno detto che deve intervenire quando c'è un errore ovvio dell'arbitro, noi vogliamo solo che il regolamento sia applicato, non devono essere i giocatori a chiamare il VAR".

Su Simeone: "Sta bene, interpreta bene le situazioni. Abbiamo affrontato avversari che ci hanno messo in difficoltà ma lui è stato bravo".

Ancora sulla gara con l'Inter: "Abbiamo fatto un'ottima prestazione, ma in alcune situazioni non siamo stati attenti ed ordinati, non comprendo l'errore del compagno. Il compagno può sbagliare, dobbiamo subito coprirlo, invece abbiamo commesso due o tre errori consecutivi che hanno compromesso il risultato".

Sull'Atalanta: "È una squadra dal grande potenziale offensivo. Ci siamo preparati bene, affronteremo bene questa partita con la consapevolezza che sarà dura con i nerazzurri".

Su Mirallas: "Per me è un titolare, così come lo sono Pjaca ed Eysseric, giocatore che la stampa a mio avviso giudica in maniera sbagliata. Farò le mie scelte partita dopo partita".

Ancora sull'Atalanta: "Non so se è uno scontro diretto per l'Europa. Sarà una classifica diversa, noi vogliamo migliorare. È un avversario tosto, iniziare a giocare il 26 luglio è dispendioso. Adesso la squadra attraversa un buon momento di condizione, ci sarà tempo di rifiatare durante la sosta".

Sulla condizione della squadra: "Ho sempre fatto 2-3 cambi rispetto alla partita precedente. Stanno tutti bene, ho dei dubbi di formazione. Abbiamo avuto il tempo di recuperare, siamo in buone condizioni fisiche. Siamo solo all'inizio del campionato, non voglio esasperare i miei giocatori ma dobbiamo fare una buona partita domani con l'Atalanta".

Sulle gare in casa: "Sono felice, la squadra è equilibrata. Noi dobbiamo essere sempre pericolosi in fase offensiva, dobbiamo creare tante occasioni da gol".

Sul possibile rinnovo: "Non ci penso. Però quando ho scelto la Fiorentina e Firenze speravo di trovare fiducia, passione, serenità, sostegno ed entusiasmo. Qui ho trovato tutto questo. Quando la società vorrà discutere del rinnovo mi troverà pronto"

Sulla scomparsa di Agnolin: "Era un arbitro con molto carisma in campo, apprendo solo ora questa brutta notizia".

Su Chiesa: "A San Siro è stato una spina nel fianco per l'Inter per tutta la gara. Il giallo dopo pochi minuti ti può condizionare, ma siamo giovani e dobbiamo crescere".

Su Andrea Della Valle: "Ci ho parlato prima, è soddisfatto dell'andamento della squadra. È sempre bello quando viene al centro sportivo, è un punto di riferimento importante".

Sul modello Atalanta: "Il nostro percorso è solo al 40%, servirà del tempo per dare certi giudizi. Dobbiamo rimanere concentrati sul nostro lavoro, la squadra mi dimostra voglia di lavorare. Abbiamo ampi margini di crescita, tutto passa dal lavoro e dalla dedizione".

Su Pjaca e Mirallas: "Sono vicini all'essere al 100% della condizione. Con maggior minutaggio potranno crescere ulteriormente".

Su Biraghi e Hancko: "Potrebbe toccare anche ad Hancko domani dall'inizio, stanno tutti bene".