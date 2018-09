LIVE TMW - Fiorentina, Pioli: "Viviamo di entusiasmo. Chiesa crescerà ancora"

© foto di Giacomo Morini

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli presenta in sala stampa la sfida di domani alle 18 contro l'Udinese. Segui su TMW la diretta testuale dell'incontro con la stampa.

Sul 6-1 col Chievo: "Non temo l'euforia. Temevo l'esordio, questo sì. Abbiamo vissuto una settimana di attenzione, disponibilità e lavoro. I miei ragazzi devono sfruttare questa situazione, troveranno un ambiente caloroso e questo è un fattore positivo che dobbiamo consolidare".

Sull'iniziativa dei tifosi che scorteranno la squadra allo stadio: "Una bellissima iniziativa, sarà emozionante. I miei ragazzi sono carichi, questo ci può dare una ulteriore spinta e gli faccio i complimenti".

Su come è cambiata la Fiorentina: "Ci vogliono più partite per capire le differenze col passato. Siamo stati bravi a sfruttare le situazioni alla prima, il Chievo non aveva fatto una partita passiva. Abbiamo tenuto la difesa alta e verticalizzato più del solito, ma in ogni partita sarà diverso. Dall'Udinese non so cosa aspettarmi, ma è una squadra importante con gamba e qualità tecnica. Un avversario pericoloso. Noi vogliamo fare un calcio intenso, aggressivo e intelligente. Noi dovremo essere bravi ad occupare con velocità gli spazi che gli avversari ci concederanno ogni volta".

Sul centrocampo: "Col Chievo abbiamo fatto bene col pallone, meno bene senza. La squadra deve essere più stretta e compatta, serve capire i tempi e i momenti. Ma queste sono situazioni per le quali serve tempo. Domani dovremo essere più presenti, più attenti, altrimenti l'Udinese diventa pericolosa".

Su Velazquez: "Prima che arrivasse all'Udinese non lo conoscevo, ma se il club friulano ci ha puntato vuol dire che ha qualità. Ho visto un'Udinese attente, stretta, che cura la fase difensiva. In attacco hanno poco fraseggio e molta velocità. Io apprezzo molto gli allenatori giovani che sono già in grado di gestire le situazioni a certi livelli. Mi aspetto un'Udinese ostica, dovremo essere pronti a livello di determinazione e lucidità".

Sull'attacco gigliato: "Abbiamo puntato molto su Simeone e ora mi aspetto tanto da lui. Ha acquisito consapevolezza, per questo ci abbiamo puntato. Ho tanti giocatori offensivi e non è obbligatorio giocare con una prima punta. Mi piace molto la voglia di lavorare di Pjaca e Mirallas, presto saranno pronti per giocare".

Sulla Fiorentina come possibile rivelazione: "Noi vogliamo e dobbiamo giocare con entusiasmo, senza avere troppi obiettivi. Per un gruppo così giovane è fondamentale lavorare con entusiasmo e pensare giorno dopo giorno. Domani sarà ancora più complicato che col Chievo, questa squadra deve vivere di entusiasmo perché ha le qualità per giocarsi ogni gara per vincere. Non so se potremo essere la sorpresa, non guardo così in là ma solo alla gara di domani che per noi sarà fondamentale. Poi penseremo al futuro".

Sulla possibilità di vedere gli stessi 11 del Chievo: "Oggi vedrò le condizioni dei ragazzi, ancora non ho deciso. Ho visto belle cose questa settimana, ora voglio vederle sul campo. Thereau e Mirallas stanno meglio".

Sui tanti abbonamenti sottoscritti: "Io conosco la passione dei fiorentini per la squadra, mi auguravo una cosa del genere ma ora tocca a noi. Dobbiamo far vedere che abbiamo le qualità per difendere questa maglia ma non ho dubbi, è un gruppo tosto e con dei valori".

Sui centrocampisti che dovranno agire davanti alla difesa: "Edimilson e Norgaard sono cresciuti, questa settimana gli è servita per capire le nostre intenzioni. Sono entrambi pronti per domani".

Sulla rosa: "Intanto voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno lavorato qua lo scorso anno, mi hanno dato tutti disponibilità, anche chi è sceso poco in campo. Faccio un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura e auguro a Maxi di trovare presto una buona soluzione per il suo futuro".

Su Chiesa: "Lui ha le capacità e le qualità per fare qualche gol in più rispetto allo scorso anno, ma non deve essere un suo pallino. L'ultimo tassello che gli manca è l'essere più attivo nei 95 minuti, pochi giocatori si possono permettere pause anche perché si rischia di rovinare il lavoro della squadra. Lui ha tutte le qualità per essere un giocatore pericoloso, comunque".

Ancora sulla Fiorentina come possibile sorpresa: "Siamo la squadra più giovane, abbiamo trattenuto giocatori con richieste e abbiamo preso ragazzi di qualità. Per questo credo che sia giusto dire che la Fiorentina possa fare una bella stagione, noi non ci tiriamo indietro. In settimana abbiamo lavorato bene nonostante tutto, l'entusiasmo e l'avere un ambiente positivo non può che far bene ai miei giovani giocatori".

Sul lavoro di Chiesa: "In fase offensiva i miei devono occupare gli spazi utili per fare male. Dipende da come i compagni lavorano in questo senso, se al centro c'è spazio Federico può andare. Gli attaccanti sono liberi di muoversi, pur rispettando le regole dello spazio ed il lavoro dei compagni di reparto".

Sulla sosta: "Ne approfitteremo per lavorare. Mi auguro solo che chi andrà in Nazionale possa giocare e tornare in salute. Poi ci prepareremo bene perché settembre sarà un mese molto impegnativo. Ora però pensiamo alla gara di domani, che ripeto sarà molto dura".

Sui giovani e la discontinuità: "C'è solo una soluzione. Andare al massimo in partita e durante la settimana. Parlo di tutta la rosa, non solo dei titolari. Il segreto è stare con la testa sul lavoro e fare bene in settimana. Se uno si è allenato bene in partita sarà pronto e concentrato. Per come ci siamo allenati, mi aspetto una grande prestazione della squadra. Nella partita del giovedì tutti i 22 in campo hanno fatto benissimo".