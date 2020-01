LIVE TMW - Fiorentina, Pradè: "Cutrone il futuro viola e della Nazionale"

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Per accompagnare Patrick Cutrone nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore della Fiorentina, è presente al Franchi anche il direttore sportivo viola Daniele Pradè che ha rilasciato queste dichiarazioni:

13.08 - Inizia la conferenza stampa: "Siamo contenti di avere qui Patrick. Appena arrivato il presidente ha detto che non avrebbe fatto acquisti per soli sei mesi e lui è proprio questo. Dobbiamo iniziare a pensare anche al futuro. E' un calciatore italiano e ha 22 anni: rappresenta il nostro futuro e quello della Nazionale. E' un bomber e un calciatore che si è formato in Italia e conosce bene il nostro campionato. E' un ragazzo per bene, educato e ha cultura. Oggi è la sua giornata".