LIVE TMW - Fiorentina, Pradè: "Non ci sono possibilità di prendere De Paul"

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è presente in sala stampa al fianco di Dalbert per presentare il terzino sinistro brasiliano rilevato in prestito secco dall'Inter nello scambio con Biraghi.

13.08 - Inizia la conferenza stampa, parola al direttore sportivo viola: "E' un calciatore che appena ci siamo visti con Montella, intorno alla fine di giugno, come esterno era indicato come prima scelta. Ci abbiamo messo un po' di tempo ma alla fine è qui. E' un calciatore forte. Spiego la formula: è in prestito secco perché il suo vecchio contratto è legato tra Nizza e Inter, ma c'è un gentlemen agreement per discutere tutto a fine stagione. Lui ha sposato fortemente il nostro programma di lavoro. Siamo contenti del suo acquisto".

L'Europa è un'ambizione attuale?

"L'ambizione è quella di andare subito in alto. Il prossimo anno saremo competitivi per andare in Europa. Ribadisco però che quest'anno siamo una squadra completamente in ricostruzione. Abbiamo cambiato tutto. Anche i giovani che sono all'interno della nostra rosa erano fuori. Stiamo diventando squadra adesso. E' impossibile non avere un anno di transizione. Non voglio mettere pressione a nessuno, ma è chiaro che abbiamo l'ambizione per raggiungere qualcosa di positivo. Ancora mi brucia la sconfitta col Napoli ma di quella partita prendiamo il positivo, che è molto. Se all'interno noteremo dei miglioramenti da fare, l'anno prossimo li centreremo. Questo discorso vale anche per gli ultimi giorni di mercato. Se ci sarà un'operazione funzionale da fare, la faremo sennò no. Il presidente ci ha dato mano libera ma con un senso".

Simeone?

"Gli facciamo un grande in bocca al lupo perché è un grande uomo e una grande persona".

Prenderete un centravanti?

"Abbiamo anche altre soluzioni oltre a Vlahovic e Boateng. Abbiamo riflettuto da inizio mercato alla possibilità di cedere Simeone che voleva andare a giocare. Ci guarderemo intorno se c'è una possibilità, ma se non ci sono possibilità non lo faremo".

Quali sono le soluzioni alternative a Vlahovic e Boateng?

"Abbiamo condiviso ogni parola e ogni scelta con Montella, anche la possibilità che Chiesa giochi centravanti. Llorente sarebbe stata un'operazione importante per noi ma avrebbe chiuso Vlahovic. Boateng è un nove, anche se falso. Se cambi il modulo non è un centravanti come punta vera. I gol non ci mancano perché abbiamo già fatto sei gol tra Coppa Italia e Serie A. Non è l'anno per preoccuparsi. Se quest'anno Vlahovic fa meno gol di quanto pensiamo non mi preoccupa, vale lo stesso per gli altri attaccanti. L'anno prossimo mi preoccuperebbe".

De Paul?

"Non arriva, vi levo subito il dubbio. Non è viva nonostante il rapporto ottimo con Pozzo. Non c'è la possibilità di prenderlo".

Pedro?

"Ci piace tanto ma ci sono dei costi importanti da analizzare. Il costo, per ora, è troppo alto. Ci piacciono tanti calciatori ma non vogliamo andare a togliere spazio ai nostri calciatori già presenti in rosa. Vogliamo veder crescere i giovani che abbiamo a disposizione".

Politano e Raphinha?

"Perché l'Inter dovrebbe fare a meno di Politano? Raphinha potrebbe essere tolto dal mercato perché Bruno Fernandes andrà al Real per 70 milioni. Quello che tu costruisci per andare a comprare va fatto durante l'anno, servono calciatori funzionali sennò non hanno senso. Abbiamo fatto questo discorso anche al presidente. Non bisogna spendere soldi tanto per spenderli".

Caceres?

"Arriva con contratto di un anno con opzione sul secondo".

Le cessioni?

"Sono tutte bloccate. Sapete benissimo che con le uscite bloccate abbiamo dei problemi col FFP. Se oggi io voglio prendere Ibrahimovic non lo posso prendere per questioni di salario".

13.38 - Termina qui la conferenza stampa.