LIVE TMW - Fiorentina, Pradè: "Non credevo nemmeno io all'arrivo di Ribery"

E' il giorno di Franck Ribery in casa Fiorentina e alle 17.30 ci sarà la conferenza stampa di presentazione del calciatore francese. Insieme all'ex Bayern interverrà anche il direttore sportivo Daniele Pradè che potrebbe anche fare il punto sulle altre trattative in entrata e in uscita. Segui la diretta testuale di Tuttomercatowe.com!

17.46 - Parla il ds Pradè:

"La prima cosa che devo fare è ringraziare Commisso perché all'inizio era impensabile fare un'operazione del genere. Parte tutto intorno al 20 di giugno, ero appena rientrato alla Fiorentina e mi sono sentito con Luca Toni che mi ha chiesto cosa avevo in testa. Noi volevamo riportare l'entusiasmo e mi ha detto che dovevamo prendere Ribery. Lui mi disse che aveva una voglia pazzesca e aveva la fame del vincente dentro. Abbiamo chiacchierato a lungo. Dopo varie vicissitudini ho capito che poteva essere una cosa giusta. Ho parlato la prima volta con lui il 25 giugno e mi ha fatto subito innamorare con i valori del campione. A ogni cosa ho detto che darò un perché: è un valore aggiunto per il nostro movimento. Si è visto da come è stato accolto da tutto il calcio italiano. Si porta dietro un qualcosa di importante che è la vittoria, il carisma. Perché ci dà entusiasmo ed identità. Trasmetterà la sua professionalità a tutti i nostri giovani".

Credevate di poter portare un giocatore così alla Fiorentina a inizio mercato?

"Non credevo alla possibilità di prendere Ribery. Lo chiamavo tante volte al giorno per farmi sentire che c'ero sempre ma era un rapporto quasi tra amici e non professionale. E' stata una cosa enorme e una grande sorpresa. Prima Barone ha ringraziato i procuratori ma è stata una battaglia infernale. Abbiamo chiuso alle 2 di notte senza la certezza di vederlo sull'aereo. Ringrazio Nanà, la moglie, perché è stata un punto focale. Qui guadagna molto meno di altre parti. Ho spinto su questo punto per portarlo a Firenze".

