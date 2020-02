CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Fonte: Dall'inviato al Franchi

Conferenza stampa post mercato per Daniele Pradè che alle 17 incontrerà i giornalisti per spiegare le trattative dell'ultimo mese e per tracciare le linee guida in vista della seconda metà della stagione.

17.22 - Inizia la conferenza stampa.

"Devo ringraziare Commisso perché non mi era mai capitato di vedere così tanti investimenti. Lui voleva lavoro per il presente e il futuro e spero che sia tutto rivolto a questa idea.

Cosa ci può dire delle accuse che vi ha mosso il Giudice Sportivo?

"Dobbiamo chiudere qui questa situazione. In un momento così importante, la notizia sono gli investimenti del club. Vogliamo voltare pagina. Io sono una persona rispettata da tutti nel mondo del calcio, non penso di essere stato irriguardoso. Faremo ricorso perché faremo sentire le nostre ragioni. Non siamo le persone dipinte dal comunicato del Giudice. Si distoglie l'attenzione dal campo e dalla nostra crescita e non ci interessa".