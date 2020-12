live Fiorentina, Prandelli: "Situazione impegnativa, serve maggior carattere"

17.15 - Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, interverrà tra pochi minuti in conferenza stampa per analizzare la sfida contro l'Atalanta.

17.35 - È iniziata la conferenza stampa di mister Prandelli: "Avevamo di fronte una squadra molto forte, ma il rammarico più grande è quello di aver preso gol a fine primo tempo. Abbiamo perso un paio di contrasti, non possiamo permettercelo. Dobbiamo fare la fase difensiva con più attenzione".

Ha giocato con una punta sola.

"Siamo ripartiti tre o quattro volte con una sola punta, ma non vuol dire nulla giocare con una o due punte, a volte abbiamo giocato con tre attaccanti e non abbiamo tirato in porta, il calcio è strano. Siamo rimasti troppo bassi, poi quando ti schiacciano diventa complesso uscire fuori. Non siamo stati bravi ad accorciare quando cercavamo la punta. Quando i centrocampisti sono arrivati a supporto abbiamo fatto bene".

Come valuta le novità di formazione?

"Eysseric si sta allenando bene, è stato scelto per quello. Dobbiamo anche far recuperare chi è stato criticato per mancanza di condizione, ora vengono criticati perché non c'erano. Il risultato ti fa vedere le cose in maniera differente. Siamo in una situazione impegnativa, dobbiamo metterci un abito non nostro, ma dobbiamo farlo. Per uscire serve maggior carattere".

17.38 - È terminata la conferenza stampa di mister Prandelli.