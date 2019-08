LIVE TMW - Fiorentina, Pulgar: "Sono maturato. Convinto dal progetto"

Premi F5 per aggiornare la pagina.

Nuovo colpo a centrocampo per la Fiorentina di Vincenzo Montella. Oggi il club viola ha infatti ufficializzato l'arrivo di Erick Pulgar dal Bologna, convocandolo poi in conferenza stampa per la presentazione. Alle 13 segui su TuttoMercatoWeb.com le prime parole del cileno da giocatore gigliato.

13.18 - Inizia la conferenza stampa.

Come sarà la coesistenza con Badelj?

"Abbiamo caratteristiche simili, ma possiamo giocare insieme. Imparerò tanto da lui e aiuterò la squadra".

Firenze un punto d'arrivo?

"La città, innanzitutto, mi piace molto, adesso ho voglia di allenarmi e stare con la squadra".

Nell'ultimo anno è cresciuto tanto. Con la Copa America ha raggiunto il rango di calciatore internazionale?

"Sì, sono cresciuto, sia al Bologna che in Nazionale. Non solo in Copa America ma in generale: giocare con Vidal e Aranguiz è più facile".

Perché la Fiorentina?

"Mi ha convinto il progetto, molto interessante. Saluto il Bologna, porterò tutti nel cuore".

Com'è stato lavorare con Mihajlovic e cosa pensa di questo suo momento?

"Ci ho parlato, quello che ci siamo detti resterà tra noi".

Qual è il suo punto di forza?

"Mi sento un giocatore che dà equilibrio alla

Ha scelto il numero di maglia?

"Sì, il 7".

13.35 - Termina qui la conferenza stampa di presentazione di Pulgar.