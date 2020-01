LIVE TMW - Fiorentina, Sottil: "Rinnovo nuovo stimolo a crescere"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Federico De Luca

Giornata di conferenza stampa in casa Fiorentina per il direttore sportivo Daniele Pradè e Riccardo Sottil, attaccante della formazione di Giuseppe Iachini. Ecco le parole della punta gigliata alla stampa nel giorno del suo rinnovo fino al 2024: "Ringrazio tutta la Fiorentina per il rinnovo. Una dimostrazione che la società crede in me. E' uno stimolo ulteriore per continuare a crescere".

Ipotesi prestito? "Ho voglia di affermarmi a Firenze. La Fiorentina mi ha lanciato nel mondo del calcio e voglio affermarmi qui. Poi si vedrà. Un ragazzo come me è normale che vuole giocare. La mia volontà è comunque quella di rimanere in viola".

La crescita nella fase difensiva? "E' normale per un giovane crescere e per un attaccante farlo in fase difensiva. Non ho mai visto però grandi carenze perché sono il primo ad essere a disposizione e a dare tutto per la squadra".

Sull'approccio alle partite? "Io sono sempre stato questo. Ogni mister poi da le sue cose alla squadra. In entro in campo spensierato e penso solo a giocare, mettendomi a disposizione della squadra".

Penalizzato dal 3-5-2? "Nasco come esterno offensivo nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1. Poi il tecnico decide come si gioca ed è giusto mettersi a disposizione. Ho giocato anche il quinto a centrocampo e l'ho dimostrato anche con Montella. Posso anche giocare come uno delle due punte".

Se ho avuto paura che il rinnovo non arrivasse? "No perché ho sempre sentito la stima di tutto l'ambiente e la volontà di entrambe le parti è sempre sta quella di andare avanti insieme".

Il gesto in Coppa Italia contro il Cittadella? "E' stato istintivo in una gara in cui giocavo titolare. Capisco le decisione del tecnico e la mia reazione è stata d'istinto, ma assolutamente non di presunzione. Volevo dare il mio contributo e la sostituzione mi ha fatto cadere il mondo addosso".

Quale fra Joaquin, Salah e Cuadrado vedo a me più affine? "Sono tutti grandi campioni ma Salah è fra i migliori al mondo. A Firenze ne sono passati tanti di grandi giocatori. Ho però grande affinità con Chiesa, con il quale ho un rapporto da tanti anni. Parliamo e ci confrontiamo sia dentro che fuori dal campo".