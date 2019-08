LIVE TMW - Fiorentina, Terzic: "Mi piace il paragone con Kolarov. Voglio restare"

Aleksa Terzic è uno dei volti nuovi in casa Fiorentina. Alle ore 13 il terzino mancino di Vincenzo Montella si presenterà in conferenza stampa per la presentazione: segui il live testuale di Tuttomercatoweb.com.

13.09 - Inizia la conferenza stampa.

Si aspetta di restare alla Fiorentina o vorrebbe partire in prestito per maturare ancora?

"I miei connazionali qui mi hanno dato alcuni consigli. Sono molto giovane ma voglio giocare qui, dimostrando di poter stare tranquillamente alla Fiorentina. Questa è una grande opportunità per me".

Cosa pensa del derby di Belgrado? Come

"È un derby molto sentito, senza dubbio. Milenkovic mi sta aiutando tantissimo".

Spesso viene paragonato a Kolarov.

"Il paragone mi piace, è un mio modello, visto che siamo entrambi mancini. Mi piace tanto ed è un mio connazionale, sono contento del paragone".

Cosa si aspetta da questa esperienza alla Fiorentina?

"Sono voluto venire qui perché penso sia la scelta migliore. Voglio crescere e mi piace come Montella sta lavorando con noi".

Ha scelto il numero di maglia?

"Sì, il 93. Mi piacciono sia il 9 che il 3 e per questo ho preso questo".

13.32 - Termina qui la conferenza stampa di Terzic.