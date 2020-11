live Foneca: "Ottimista per i recuperi di Ibanez, Smalling e Mancini. Maradona? Giorno triste"

20.30 - La Roma vola in Romania e lo fa in piena emergenza. Assenti, per motivi diversi, Smalling, Fazio, Kumbulla, Mancini e Ibanez. Il reparto arretrato può contare solo Juan Jesus e Fonseca sta pensando di arretrare uno degli esterni nella difesa a 3. Alle 19, invece, la conferenza stampa pre Cluj.

Vista l’emergenza in difesa contro il Cluj, quale giocatore tra Mancini, Smalling e Ibanez pensa possa recuperare col Napoli?

“Prima di cominciare, vorrei parlare di Maradona. Ho saputo la triste notizia e mi dispiace tanto che il miglior giocatore di calcio sia morto. Mi dispiace tanto e penso che questo sia un giorno triste per tutti gli amanti del calcio. Per quanto riguarda gli infortunati, vediamo nei prossimi giorni. Io sono ottimista per il recupero di questi tre giocatori. Vediamo se possiamo contare su di loro”.

Difesa a 4 contro il Cluj?

“Vediamo domani. Abbiamo la possibilità di giocare con due sistemi di gioco, ma non vorrei cambiare molto. In questo momento abbiamo solamente un difensore centrale che è Juan Jesus, poi abbiamo Cristante che può giocare arretrato. Vediamo domani”.

Secondo lei oggi la Roma è tra le squadre che giocano meglio in Italia?

“Non devo essere io a giudicare. Stiamo giocando molto bene e stiamo vincendo, questa è la cosa più importante”.

Spinazzola è tra i terzini più forti della Serie A. Come pensa di gestire le energie nel ruolo?

“Domani giocherà Calafiori. Spinazzola sta giocando sempre molto bene, ma in questo momento è importante anche gestire i giocatori che hanno giocato di più. Domani ci sarà un giovane e abbiamo totale fiducia in lui”.

La Roma è la favorita contro il Cluj?

“Questo tipo di questione non è importante, conta solo il campo. Domani sarà una gara difficile, il Cluj in casa è molto forte. Loro vogliono dimostrare che sono una squadra più forte dell’andata. Sono sicuro che sarà una partita totalmente diversa e sarà molto difficile per noi”.

È preoccupato per la difesa?

“Sì, ce ne mancano molti ma non deve essere una scusa. Abbiamo una squadra pronta per affrontare una squadra forte. Non voglio scuse”.