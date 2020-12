live Fonseca: "C'è qualcuno che vuole il male della Roma"

22.50 - La Roma vince 3-2 all'Olimpico contro il Cagliari e passerà il Natale al terzo posto in classifica. Non basta la doppietta di Joao Pedro ai sardi per ribaltare la partita. Di seguito le parole di Fonseca in conferenza:

"C'è una tendenza a vedere sempre quello che non facciamo bene. Abbiamo vinto e lo abbiamo fatto bene".

Avete i punti in classifica che meritate?

"Potevamo avere più punti. Se ne avessimo avuti 3-4 in più sarebbe stato più giusto. Abbiamo avuto momenti negativi con Napoli e Atalanta".

Cosa è cambiato da Bergamo?

Sono state due partite diverse. A Bergamo abbiamo fatto un primo tempo molto buono e un secondo pessimo. L'importante è che la squadra reagisca nei momenti di difficoltà e oggi la Roma ha giocato senza paura".

Sulle critiche personali

"Non ascolto le critiche per mantenere equilibrio. Ho un reparto di comunicazione che lavora con me, ma non do importanza a quello che si scrive. Se ascoltiamo quello che si dice quando le cose vanno male è difficile rimanere l'equilibrio. Io sono qui da un anno e mezzo e so chi è che pronto a fare male alla Roma non appena le cose vanno male. C'è qualcuno che aspetta che la Roma perda e vuole il male della squadra".

Da cosa dipendono i black out?

"E' più una questione mentale che fisica. Dopo un primo tempo come quello di oggi può succedere, è normale la reazione del Cagliari".

Farete qualcosa sul mercato?

"Vediamo a gennaio come potremo migliorare la squadra".

