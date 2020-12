live Fonseca: "Chi fa l'Europa League dovrebbe giocare il lunedì. Sfuriata Friedkin? Bugie"

La Roma in questo tour de force di dieci partite in 30 giorni dopo l’impegno in Europa non gioca mai di lunedì e domenica affronterete il Sassuolo neanche 72 ore dopo la gara con lo Young Boys. Ritiene la squadra penalizzata dal calendario di Serie A?

"Preferisco sempre avere più tempo per recuperare. Penso le squadre che giocano normalmente in Europa League potrebbe giocare di lunedì, ma non è una scusa. Abbiamo cambiato i giocatori in questo caso, ma è chiaro che preferisco avere più tempo per far recuperare la squadra".

Conferma la sfuriata dei Friedkin nello spogliatoio?

"Non è vero. Voglio dire di più. Dal primo giorno che sono arrivato qui ho avuto rispetto per il lavoro dei giornalisti, ho sempre fatto le mie analisi in forma onesta. Ma questa notizia è una grande bugia. Questo non è un lavoro serio. Questo non è rispettare la squadra".

La squadra ha capito gli errori commessi a Napoli? Cambierà ancora?

"Dopo la prima sconfitta della stagione abbiamo fatto la normale analisi, i giocatori hanno capito ciò che abbiamo fatto bene e quello che dobbiamo migliorare".

Ha paura che la sconfitta di Napoli abbia minato la fiducia della squadra?

"No. Prima è importante capire quello che non abbiamo fatto bene e quello che è successo a Napoli. Senza drammi e depressione, questo si crea fuori e non voglio che entri qui. Abbiamo capito quello che non è stato fatto bene e la squadra ha fiducia. Non è questo risultato che cambia la fiducia della squadra. L'atmosfera è buona, non c'è ragione per non avere fiducia".

Molti suoi colleghi allenano anche in conferenza stampa. Usano le dichiarazioni pubbliche per mandare messaggi ai giocatori. Lei resta impassibile. Cosa ha rimproverato ai calciatori a Napoli?

"Mi trovo sempre a essere equilibrato. Penso che dopo la partita abbiamo le conferenze stampa e dobbiamo essere equilibrati. Una cosa è questa, una cosa è analizzare le partite coi giocatori. Loro hanno capito, senza nessun problema di dire quello che penso ai miei giocatori. Questa analisi dettagliata è fatta con la squadra".

Dzeko e Pellegrini sono apparsi lontano dalla migliore condizione. Giocheranno?

"Vedremo domani, ma è vero che sono stati fuori tanto tempo e dobbiamo avere attenzione per la loro condizione fisica e scegliere ciò che è meglio".

Conta solo il risultato domani?

"E' importante anche la prestazione della squadra. Dobbiamo fare come giochiamo di solito".

