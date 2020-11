live Fonseca: "Difesa a 3 scelta mia non di Petrachi. Tiago Pinto? Decisione del presidente"

13.15 - Paulo Fonseca torna a parlare e lo fa alle 13.30 dalla sala Champions di Trigoria in vista del match di domani contro il Parma. Lorenzo Pellegrini si è negativizzato al Covid, mentre diverso il discorso per Dzeko, Fazio, Santon e Kumbulla. Da capire anche le condizioni di Smalling alle prese con un'intossicazione alimentare. Di seguito le parole del portoghese.

13.30 - Inizia la conferenza stampa di Fonseca

Come stanno Pellegrini e Smalling?

"La condizione di Lorenzo non è la migliore. Si è allenato solo oggi, ma sarà convocato. Smalling non è pronto e non giocherà".

Dall'ultima partita con il Parma la Roma non ha mai perso sul campo, cosa è cambiato?

"Il tempo è molto importante nel calcio. Abbiamo lavorato tutti insieme per costruire un'identità ed è più chiaro che la squadra sia costruita meglio. Quando un allenatore arriva ha sempre bisogno di tempo per costruire un'identità. La squadra conosce meglio le mie idee. La squadra gioca insieme diversamente rispetto a prima, ma sono i risultati che ci portano fiducia"

I Friedkin l’hanno coinvolta chiedendole un parere nella scelta di Tiago Pinto o è venuto a conoscenza della decisione una volta presa?

"E' stata una decisione del presidente. Tiago Pinto un grande direttore sportivo e arriva da un grande club. Sono contento".

Giocherà Mkhitaryan in attacco?

"Gioca bene come attaccante ma domani ci sarà Mayoral a sostituire Dzeko".

Sul nuovo stadio.

"Per tutti i club è importante avere uno stadio proprio".

Giocherà Diawara o Villar?

"Gioca Villar".

Giocherà con la difesa a 3 o a 4?

"Vedremo domani".

Il cambio di modulo è stato consigliato da Petrachi?

"Mi piace confrontarmi con i dirigenti, ma è stata una scelta mia dopo mesi di esperienza e dopo aver conosciuto bene la squadra".

Con Pinto la Roma avrà una struttura più moderna. Le piacerebbe avere un ruolo più decisivo sul mercato?

"È importante lavorare da squadra, tutti possiamo scegliere quello che è meglio per la Roma"

Come sta la squadra?

"Dopo i casi di Covid è stato difficile, per precauzione la prima settimana abbiamo lavorato individualmente. Poi la seconda settimana è andato tutto bene. Siamo pronti per le prossime partite, ma ora testa al Parma"

Il Parma è una squadra completa, quali sono le loro armi migliori?

"Il Parma mi piace, è una squadra compatta e molto forte in contropiede con Gervinho. Sarà importante non lascargli spazio per il contropiede"

13.40 - Termina la conferenza stampa