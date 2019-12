LIVE TMW - Fonseca: "Ho parlato alla squadra, non serve Petrachi. Kluivert out"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

Fonte: Dal nostro inviato a Trigoria, Dario Marchetti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

13.25 - La Roma, dopo aver passato il girone di Europa League, torna a mettere la testa sul campionato. Domani all'Olimpico arriva la Spal e Fonseca vorrà vedere un'altra prestazione rispetto a quanto fatto contro il Wolfsberger. Alle 13.45 l'appuntamento nella sala Champions di Trigoria per presentare la sfida contro la squadra di Semplici. Di seguito il live testuale a cura della redazione di TMW:

13.45 - Inizia la conferenza stampa

C'è il rischio che la Roma sbagli l'approccio anche contro la Spal?

"No perché abbiamo visto la Spal ed è una buona squadra. E' la squadra con la miglior organizzazione difensiva. I giocatori hanno capito questo"

Veretout sta giocando molto, sta pensando a spostare Pellegrini in mediana?

"Penso che in questo momento Pellegrini sia molto importante come trequartista. Non penso a cambiare"

Cosa sta succedendo a Under?

"Io non voglio parlare di situazioni individuali. Deve migliorare in molte cose"

Ci sarà la possibilità che i giocatori che l'hanno delusa giovedì possano scendere in campo domani?

"Magari si, anche perché ora non abbiamo molte soluzioni. Magari qualcuno di questi deve giocare domani"

Perché è mancata umiltà giovedì?

"Io non voglio parlare della partita con il Wolfsberger. Non mi è piaciuto l'atteggiamento e l'ho detto ai giocatori. Per me quella situazione chiusa. Abbiamo sempre avuto un forte atteggiamento, solo in due gare non lo abbiamo fatto e sono con Sampdoria e Wolfsberger. Mi aspetto che domani possa giocare con la mentalità che di solito ha".

Come sta Kluivert?

"Si è allenato con noi, ma sento che non sta bene. Non vogliamo rischiare in questo momento".

Dopo la partita di Europa League ha avuto supporto dalla società?

"Io non ho bisogno in questo tipo di momenti del supporto del direttore. Quando una cosa non mi piace la dico".

La Spal lancia molto in avanti per Petagna, come vi siete preparati?

"Sono due gare diverse. Abbiamo preparato questo tipo di situazione perché fa parte delle caratteristiche della Spal. Loro sono una buona squadra".

Le piace Petagna?

"Petagna è un attaccante fisicamente forte, un buon giocatore".

Jesus domani può essere una soluzione o è meglio Cetin?

"Vediamo domani. Uno sicuro giocherà".

13.53 - Termina la conferenza