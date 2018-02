LIVE TMW - Fonseca: "La Roma ringrazi Alisson. Meritavamo di più"

Fonte: inviato a Kharkiv

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dello Shakhtar, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il successo di misura dello Shakhtar contro la Roma:

nel primo tempo la Roma sembrava giocasse in casa. Cosa ha detto ai suoi per cambiare il corso della partita?: "Avevamo cominciato molto bene e siamo stati noi a creare la prima occasione da rete, anche se non c'era qualcuno che potesse finalizzare. Ho dato indicazioni su come attaccare la Roma e sono felice di come i miei abbiano applicato le mie direttive".

come mai solo due sostituzioni, di cui una nel finale?: "Andavamo molto bene fisicamente e vi assicuro che non era facile, dopo la sosta. Giocavamo vincere, potevamo vincere con un margine più ampio e la Roma deve ringraziare il proprio portiere che ha fatto parate strepitose".

su Kryvstov, infortunatosi alla fine del primo tempo: "Dopo i primi accertamenti posso dire che starà fuori alcune settimane".

sulla differenza di impegni fra Shakhtar e Roma. I giallorossi sembrano avere un calendario più ostico: "Non seguo quello che farà la Roma, penso a preparare la mia squadra".

Shakhtar vincente ancora 2-1 contro le italiane. Se passaste il turno converrebbe affrontare la Juve?: "Penso sia una coincidenza. È molto difficile giocare contro le squadre italiane, specie in rimonta perché loro sono molto organizzati difensivamente. Non penso alla Juve perché la strada è ancora lunga".

"Vorrei ringraziare i nostri tifosi per lo splendido supporto stasera e in tutto il torneo. Noi sentiamo molto l'affetto del pubblico".