live Fonseca: "Non capisco le critiche a Pellegrini. E' un esempio"

17.30 - Paulo Fonseca, insieme a Borja Mayoral, si presenta in conferenza stampa per presentare la sfida con il CSKA Sofia, valida per l'ultimo turno del girone A che vede la Roma già certa del primo posto finale. Di seguito le parole del portoghese:

17.45 - Inizia la conferenza

È normale che Pellegrini romano e romanista venga criticato?

"Penso che sarà pronto per Bologna. Sa, perché ho parlato con lui, ha fatto una bellissima partita col Sassuolo. Poi deve rimanere concentrato come normalmente fa. Le altre cose non sono importanti per il nostro lavoro. Deve rimanere concentrato per lavorare e giocare bene come sta facendo. Poi voglio aggiungere che tutte le critiche sono possibili, ma per me sono difficili da capire per un romanista che vive la Roma in un modo diverso, è un esempio e uno dei capitani. Non c'è la sensibilità per capire quanto lavora per la Roma ".

Da quando esiste l'Europa League la Roma non ha praticamente mai giocato di lunedì, come mai?

"Io non voglio cercare scuse, ma per me è una questione di sensibilità. Per me è difficile capire perché le squadre che giocano in Europa League e poi domenica. Non capisco perché Sampdoria e Genoa possono giocare di lunedì e non noi. E' una questione di sensibilità, è difficile recuperare così. Dovremmo avere più attenzione per le squadre che giocano in Europa League".

Domani giocheranno dei Primavera?

"Domani inizierà titolare Milanese. Noi vorremmo avere l'opportunità di far giocare altri giovani durante la partita. E' anche un'opportunità per migliorare le condizioni fisiche di alcuni giocatori come Diawara e Smalling".

Conosce il nuovo allenatore del CSKA Sofia?

"Abbiamo visto giocare le partite del CSKA con il nuovo allenatore. Gioca diversamente da prima la squadra, mi sembra che stia meglio e difenda anche meglio. Ovviamente avrà bisogno di tempo, ma si vede che è una squadra più forte e diversa".

Pedro giocherà domani?

"Pedro giocherà domani perché non ci sarà in campionato. E' un esempio per tutti"

Termina la conferenza