16.20 - La Roma va a caccia del quarto successo consecutivo dopo le vittorie con Parma, Brescia e Verona. All'Olimpico, però, arriva un Inter di nuovo in corsa per lo Scudetto e con la possibilità di giocare 24 ore prima della Juventus portandosi a meno tre punti dai bianconeri. Alle 16.30 è in programma la conferenza stampa di Fonseca.

16.30 - Inizia la conferenza stampa

All’andata Inter-Roma ci fu una grande prestazione di Smalling. Ieri è tornato in gruppo, può tornare dal primo minuto o è presto?

"Vediamo, si è allenato solo ieri con la squadra. Vediamo oggi e domani come si sente. Ha fatto pochi allenamenti, vedremo se sarà pronto o no".

Abbiamo assistito ai rimproveri a Zaniolo dopo il Verona. Si è un po’ esagerato forse? Si parla di un pallone perso che neanche ha generato un gol. Mancini ha commesso degli errori e nessuno si è permesso a fine partita di fare degli appunti, stessa cosa Veretout con Dybala… Questa vicenda poteva essere gestita in modo diverso?

"Sono molto diretto e frontale, quando una situazione non mi piace non mi piace. Sono situazioni normali, di calcio, non c’è nessun problema con Zaniolo, me o i colleghi. Ho parlato con lui, è tutto a posto. È importante per la squadra, è stato infortunato molto tempo e abbiamo piena fiducia in Zaniolo. È una situazione normale di cui abbiamo parlato, va tutto bene e non c’è nessun problema".

La Roma non ha mai battuto le quattro squadre che la precedono, conferma che il quinto posto è meritato?

"Dobbiamo vedere le singole partite. I numeri sono questi, ma abbiamo fatto buone partite. Abbiamo creato, è vero che non abbiamo vinto ma siamo stati vicini a vincere alcune di queste partite".

La Roma vince tre partite di fila, ma si parla di Dzeko e Zaniolo. Perché dall'esterno si percepisce questo clima poco sereno? Sente agitazione tra i calciatori?

"La sensazione è solo all'esterno, non c'è nessun problema qui. La squadra ha fiducia, non c'è nessun problema. Magari il problema è all'esterno, qui siamo tutti sereni".

Nessuno ha dubbi su Pellegrini, ma l'impressione è che non fosse al 100%. Partirà dall'inizio?

"Pellegrini sta bene fisicamente e mentalmente, giocherà domani".

Ünder e Kluivert si sono visti meno, è una questione di schema?

"Posso giocare con 11 giocatori. La squadra sta bene, non voglio cambiare molto. I due ragazzi si stanno allenando bene, giocheranno quando ne avranno l'opportunità".

Crede ancora al quarto posto?

"È molto difficile, bisogna essere onesti. È importante la partita di domani, non pensiamo ad altro".

Cosa la convince di più di Bruno Peres rispetto a Zappacosta?

"Vediamo domani chi gioca. Con questo modulo abbiamo bisogno di un giocatore offensivo, così come Bruno, che è forte nell’ultima fase, per questo ha giocato di più".

Come sta lavorando sulle situazioni offensive? Sta pensando di abbassare il baricentro?

"No. Noi dobbiamo pressare più in alto possibile e non cambieremo queste cose. Conosco bene l’Inter, l’allenatore è molto bravo, e stiamo lavorando su queste situazioni".

Domani cambierà qualcosa se giocherà Lukaku dal primo minuto?

"No, non cambierà nulla".

Kolarov difensore centrale è una questione di emergenza o può giocare con continuità?

"Ha fatto una bellissima partita, per me può giocare con continuità. Mi è piaciuto molto, ci ha giocato anche nel City, per questo può avere molta più continuità".

16.40 - Termina la conferenza