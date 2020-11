live Fonseca: "Una delle prestazioni più belle della stagione. Giovani? Bisogna dargli spazio"

20.00 - All'Olimpico finisce 2-0 per la Roma sulla Fiorentina. Decisive le reti di Spinazzola e Pedro che lanciano i giallorossi a 11 punti in classifica, raggiungendo l'Inter. Soddisfatto Fonseca che ora potrà concentrarsi al match di giovedì contro il Cluj di Europa League. Di seguito le parole del portoghese in conferenza:

20.32 - Inizia la conferenza stampa

La partita migliore della stagione?

"Una delle migliori. Abbiamo giocato bene".

Sulla cattiveria sotto porta bisogna lavorare?

"Sì, possiamo fare più gol con le opportunità avute".

Vedendo con chi è la Roma a pari punti, cosa pensa?

"Penso che la classifica a com'è. Dobbiamo lavorare per migliorare".

La Roma può avere più chance in un campionato come quello di quest'anno?

"Ci sono molte buone squadre come Milan e Sassuolo. Anche il Napoli, l'Atalanta e la Lazio. Sono tutte squadre che possono arrivare più vicine".

A che punto sono i giovani?

"Stiamo facendo questo. Abbiamo cambiato in Europa e dato la possibilità ai più giovani di giocare. Dzeko, Mkhitaryan e Pedro non sono giovani e hanno bisogno di riposare per avere due partite a settimana. Importante dare spazio ai giovani per farli crescere".

Insisterà sempre sulla difesa a 3?

"Abbiamo due sistemi, ma devo dire che la squadra si sente bene con la difesa a 3. Possiamo cambiare, ma devo dire che mi piace come la squadra sta giocando"

20.39 - Termina la conferenza