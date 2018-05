LIVE TMW - Football Leader, Immobile: "Champions? L'avremmo meritata"

Fonte: Dall'inviato a Napoli

Amici di Tuttomercatoweb.com, buongiorno! La nostra redazione vi dà il benvenuto al live della premiazione di Ciro Immobile, che apre le danze dell'evento Football Leader 2018. A breve l'attaccante della Lazio riceverà il premio a Napoli, nella sede del Comune partenopeo a Piazza Municipio. L'ex punta di Siviglia e Borussia Dortmund ha conquistato il titolo di 'Giocatore dell'anno'.

10.52 - Arrivato Ciro Immobile a Palazzo San Giacomo. Presente anche il sindaco Luigi De Magistris, come l'Assessore allo Sport Ciro Borriello.

10.55 - Foto di rito per l'attaccante premiato questa mattina. Proiettato anche un video per celebrare le edizioni passate dell'evento, arrivato alla sesta edizione.

11.05 - Nei prossimi giorni, inoltre, saranno premiati altri personaggi del mondo del calcio come Seedorf, Chiellini, Braida, De Laurentiis, Cutrone, Sabatini, Andreazzoli e Giampaolo.

11.07 - L'assessore Borriello apre le danze: "Immobile è figlio della nostra terra, siamo orgogliosamente napoletani come lui. La sua storia l'ha portato altrove, questo è un mistero del calcio, poteva vestire l'azzurro".

11.11 - Il saluto del sindaco De Magistris: "Benvenuto a Immobile, è motivo di orgoglio sapere che il capocannoniere della Serie A è della nostra terra. E' sempre difficile affermarsi per noi del sud, ma abbiamo grande passione per quello che facciamo".

11.20 - Premiato in questo momento Immobile, autore di 41 gol in stagione con nove assist.

11.21 - Queste le parole di Immobile: "Ringrazio il Sindaco e l'Assessore, sono emozionato. Questo premio per me è motivo d'orgoglio, ho lavorato tanto. Vorrei essere da esempio per i ragazzi che arrivano da un territorio difficile, fino a emergere come ho fatto io".

11.23 - Parla De Magistris: "Sarri? Sono un suo grande sostenitore, spero possa restare. Ha fatto giocare un grande calcio al Napoli, con grande senso di maturità e un grande spogliatoio. E' entrato nel cuore della città, ha costruito un legame con squadra, città e tifosi cogliendo la voglia di riscatto che c'è a Napoli. Dal sud dimostriamo che vogliamo vincere con competenza, onestà e passio. Spero che possa restare Sarri, ha raggiunto un punto massimo e bisogna andare oltre oppure rischi. Se resta, fa contento la gran parte dei tifosi azzurri".

Parla Immobile: "Niente Mondiale? Qui ci sono i miei amici, la mia famiglia. Loro sanno cosa ho vissuto dopo la sconfitta con la Svezia, è stata una tragedia sportiva. Sono stato male un mese. Champions sfumata? Ce l'abbiamo messa tutta, nell'arco di tutto il campionato avremmo meritato qualcosa in più rispetto a come è andata".

Domanda per Immobile: cosa ne pensi di Mancini nuovo ct della Nazionale? Il calcio italiano è in difficoltà? "Sono stuzzicato da Mancini, da domani sarò a sua disposizione. Spero che il mio problema alla coscia sia passato, non sarò al top ma gli infortuni fanno parte del calcio. Ci sono tre amichevoli e dobbiamo fare bene. Campionato italiano? E' stato vivo fino alla fine, il Napoli con 91 punti non ha vinto lo scudetto e la Lazio con un grande girone di andata non ha conquistato la Champions. La lotta salvezza è stata aperta fino alla fine, all'estero sono arrivati verdetti a 5-6 gare dalla fine. La Serie A è stata emozionante, non credo che ci sia una crisi".

Altra domanda per Immobile: sono mancati 8' alla Lazio per la Champions, solo sfortuna? "Sì, per chi la guarda da fuori vede solo l'ultima gara. Io ricordo tutte le gare in cui abbiamo perso punti, qualcosa ci è stato tolto. Avremmo meritato di essere in Champions già prima dell'ultima gara, ma abbiamo giocato tante gare. Anche in Europa League, siamo arrivati un po' cotti".

Il VAR ha migliorato il calcio? Ci sono degli episodi contrari alla Lazio... "E' uno strumento nuovo, bisognava abituarsi. Qualcosa è stato sbagliato, certi episodi potevano essere visti con maggiore attenzione. In Lazio-Torino c'era un rigore per noi, ormai è il passato (ride, ndr)".

11.32 - Altra domanda per Immobile: resterai a Roma in futuro? "Il mercato quest'anno finisce prima, non bisogna ribadire sempre i miei sentimenti verso la Lazio. Non posso commentare ogni notizia, qualcosa uscirà perché ho segnato tanto. Io resto tranquillo e faccio lavorare i miei agenti, andrò in Nazionale. Conoscerò Mancini, poi andrò in vacanza".

Sei napoletano, sei mai stato vicino al Napoli? "Sì, per alcune divergenze non s'è fatto più nulla. Anche questo è il passato (ride, ndr)".

Corsa Scudetto? "Il Napoli ha appassionato chi ama il calcio, ha giocato spesso con pochi uomini. Io me ne rendo conto, quest'anno anche noi alla Lazio abbiamo giocato tanto. Ma il Napoli ha conquistato 91 punti, ricordo due gare in particolare di questo campionato: quando il Napoli perse con la Roma, perché Dybala aveva segnato poco prima contro di noi. Poi ricordo quella contro l'Inter, sono andato a dormire tardi quella notte (ride, ndr)".

Mondiale senza Italia? "Siamo molto dispiaciuti, nessuno più di noi lo è. La Nazionale e il Mondiale uniscono le persone, dispiace davvero tanto".

11.38 - Terminata la conferenza per la premiazione di Immobile. Football Leader riprenderà sabato prossimo, con la premiazione di tanti altri ospiti prevista per lunedì 28 maggio.