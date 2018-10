LIVE TMW - Format Serie B, la presa di posizione di Massimo Cellino

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

19.15 - Dopo la notizia inerente alla decisione del Tribunale amministrativo del Lazio che ha accolto le istanze cautelari presentate da alcuni club di Serie C, sospendendo l'efficacia di tutti i provvedimenti sul format della Serie B, sono giunte le dichiarazioni di Massimo Cellino, presidente del Brescia: “Sono meravigliato, allibito. Dopo un’estate travagliata tra giudici e ricorsi siamo ancora qui a discutere di questo argomento. Le uniche vittime sono le squadre di Serie B che hanno seguito le regole. Chi ha rispettato gli impegni, le tempistiche, chi ha osservato rigorosamente le leggi del nostro ordinamento: ecco chi è davvero penalizzato. E’ da oltre 5 mesi che stiamo ammattendo tra incroci di sentenze ed incertezze che minano solo la serietà e la stabilità del Sistema”.

18.38 - In attesa di sapere, nel giro delle prossime ore, quale sarà il proprio destino, ancora a metà fra Serie B e Serie C, l'Entella si è tolta una piccola soddisfazione. Nell'amichevole organizzata oggi al 'Signorini', centro sportivo del Genoa, i Diavoli neri di Roberto Boscaglia hanno battuto la formazione di Ivan Juric per 2-1. Grifone avanti con Mazzitelli e rimonta della squadra di Chiavari con un'autorete di Zukanovic e bellissimo gol di Caturano.

17.38 - In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata, in via d’urgenza stante l’eccezionalità della situazione determinatasi, per Giovedì 25 ottobre 2018, alle ore 08.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per Giovedì 25 ottobre 2018, alle ore 14.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno:

1. Verifica poteri;

2. Valutazioni e determinazioni in merito al provvedimento reso dal TAR del Lazio in data 24

ottobre 2018.

17.29 - Sono ore concitate quelle attuali successivamente alla sentenza del TAR del Lazio che ha ribaltato nuovamente il format della Serie B, riaprendo le porte ai ripescaggi delle società aventi diritto dalla Lega Pro. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione è in fase di valutazione la convocazione per la giornata di domani di un'assemblea straordinaria di Serie B per prendere in esame la situazione.

17.18 - E' uno dei protagonisti di questa "battaglia" per la Serie B a 22 squadre. Parliamo dell'avvocato Cesare Di Cintio, che difende in questo lungo processo la Pro Vercelli. Queste le sue parole a tuttomercatoweb.com, dopo la sentenza odierna del TAR: "È da questa estate che sosteniamo l’illegittimità dei provvedimenti del commissario. L’ordinanza dice che i procedimenti sono illegittimi. Si torna al periodo ante calendario. Ripescaggio o risarcimento? Più si continua più danni si arrecano. La via più semplice è l’ammissione delle squadre al campionato e quindi ristabilire il format a ventidue. Riunione FIGC? Penso che la FIGC non voglia impugnare il procedimento. Mi auguro che la Lega B si adegui ai pronunciamenti degli organi giurisdizionali per finire il prima possibile questo contenzioso. Fiducioso sulla B a 22? Lo sono sempre stato. Oggi è stato riconosciuto un diritto: la B deve essere a ventidue".

17.01 - La sentenza del TAR del Lazio che ha riaperto le porte della Serie B per Novara, Pro Vercelli, Ternana, Robur Siena e Catania ha catturato l'attenzione non solo della stampa nazionale, ma anche di quella locale. "Il Tar accoglie i ricorsi, la B può tornare a 22 squadre: stasera non si giocano i recuperi di Novara e Pro Vercelli" è il titolo scelto da La Stampa della sua versione online dedicata alla città di Novara, mentre La Sesia, quotidiano della città di Vercelli scrive in un doppio articolo "Pro Vercelli, accolto il ricorso. Non si gioca Pro Vercelli-Piacenza". "Blocco dei ripescaggi, il Tar accoglie l'istanza di Ternana e Siena. Rinviati i recuperi" è invece il titolo del La Nazione di Siena, mentre il Corriere dell'Umbria in chiave Ternana scrive "Il Tar dà ragione alle Fere: Ternana-Rimini non si gioca". Infine La Sicilia, giornale di Catania, che scrive: Serie B a 22, riunione d'urgenza alla Figc. Cinque in lizza, ecco cosa può succedere"

16:59 - È attualmente in corso la riunione d'urgenza convocata dal neo presidente federale Gabriele Gravina con i legali della stessa FIGC. In serata è previsto un comunicato chiarificatore su cosa avverrà a Serie B e Serie C dopo la decisione del TAR del Lazio di questa mattina. Da capire se la Federcalcio stilerà anche una classifica dei ripescaggio o lascerà che a farlo sia il Collegio di Garanzia del Coni.

15:44 - "Sono dispiaciuto per la Figc e per tutta la nuova governance che questa decisione sia arrivata all'indomani dell'elezione a Presidente Federale di Gabriele Gravina. Ma, purtroppo, si è verificato quanto avevo previsto e pubblicamente dichiarato anche nel corso dell'Assemblea federale di lunedì scorso. Con questa decisione del TAR Lazio si pone il sigillo finale a quella che, senza mezzi termini, ho definito come la più dannosa gestione Commissariale che la Figc potesse avere". Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, così ha commentato la sentenza del Tar del Lazio relativa al campionato di Serie B. "Del resto - prosegue Sibilia - era sin troppo facile ipotizzare che l'improvvisa modifica, a distanza di pochi giorni e nel pieno mese di agosto, di una precedente determinazione da parte degli Organi della Gestione Commissariale (Commissario e Vice), avrebbe comportato una situazione di totale caos". (fonte Ansa).

15:12 - Nel frattempo l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie C, anche delle gare delle squadre interessate al ripescaggio. Un turno che potrebbe non esserci qualora la FIGC decidesse per il cambio immediato di format in Serie B che causerebbe, a cascata, anche una variazione del calendario di Serie C con la Viterbese che resta sempre in attesa di sapere se dovrà giocare nel Girone C, come deciso a inizio stagione, o in quello A, prospettiva aperta dalla possibile riammissione in Serie B della Virtus Entella.

14:50 - Dopo la decisione del TAR del Lazio la Lega B resta in attesa delle decisioni che la FIGC vorrà adottare in merito al format della serie cadetta che dovrebbe tornare a 22 con il ripescaggio/riammissione di tre squadre. In serata è atteso un comunicato, probabilmente congiunto, che metterà fine al caos che dall'estate stanno vivendo la seconda e terza serie del calcio italiano.

14:20 - Con il possibile ritorno a 22 del format della Serie B bisognerà decidere chi fra le cinque contendenti (Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena e Ternana) sarà ripescata in cadetteria e chi invece sarà esclusa. Per questo Franco Frattini potrebbe riunire in tempi brevi il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI per stabilire i criteri di ripescaggio e stilare la classifica con le prime tre che dovrebbero accedere alla Serie B e le altre due che resterebbero in Serie C. Resta però in sospeso la questione relativa alla Virtus Entella che ancora attende che il TAR del Lazio si esprima in merito alla sua riammissione in Serie B. Se questo dovesse accadere i posti per le cinque di cui sopra sarebbero solo due.

14:03 - La Lega Pro nel frattempo ha rinviato le gare di recupero di Serie C che coinvolgevano le squadre interessate al ripescaggio: Pontedera-Novara, Pro Piacenza-Robur Siena, Pro Vercelli–Piacenza e Ternana-Rimini sono state rinviate a data da destinarsi.

14:01 - Il presidente della Ternana Stefano Ranucci ha commentato così la decisione del TAR a proprio favore: “Tutte le richieste nostre sono state accolte, in primis quella dei poteri del commissario. Questa ordinanza ci ripaga dei sacrifici degli ultimi mesi. Sono state violate le norme statutarie dell'articolo 13 e 27 che noi abbiamo difeso fino alla morte. Siamo certi che il presidente Gravina continuerà a mantenere la sua tesi, quella mantenuta fino al giorno prima dell'elezione. Ai presidenti di B, credo abbia detto, se il Tar dovesse dare ragione alle ricorrenti ricambierò il format. La Ternana è la società che ha più diritto ad essere ripescato”. - Leggi la news, CLICCA QUI!

13:59 - Nel pomeriggio il presidente Federale Gravina terrà una riunione con i legali della Federcalcio per capire cosa fare dopo la decisione del TAR. Una riunione d'urgenza da cui dovrebbe, salvo clamorosi colpi di scena, arrivare la parola fine a una situazione ormai oltre i limiti dell'assurdo.

13:52 - Nella mattinata di oggi il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Ternana (in adesione del quale sono andati a giudizio anche Robur Siena, Novara e Pro Vercelli) contro il cambio di format da 22 a 19 squadre. Questo il comunicato del Tribunale:

"Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), Accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati ai fini del riesame degli stessi nei sensi di cui in motivazione; Fissa per la discussione del merito l’udienza pubblica del 26 marzo 2019; Compensa le spese della presente fase. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati: N. 11188/2018 REG.RIC. Germana Panzironi, Presidente Anna Maria Verlengia, Consigliere Francesca Petrucciani".