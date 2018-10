LIVE TMW - Format Serie B: Riunione urgente in FIGC. Serie C, rinviate 4 gare

14:38 - Queste le parole del legale della Pro Vercelli Cesare Di Cintio in merito al format che la Serie B dovrà assumere dopo la decisione del TAR del Lazio - Leggi la news, CLICCA QUI!

14:20 - Con il possibile ritorno a 22 del format della Serie B bisognerà decidere chi fra le cinque contendenti (Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena e Ternana) sarà ripescata in cadetteria e chi invece sarà esclusa. Per questo Franco Frattini potrebbe riunire in tempi brevi il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI per stabilire i criteri di ripescaggio e stilare la classifica con le prime tre che dovrebbero accedere alla Serie B e le altre due che resterebbero in Serie C. Resta però in sospeso la questione relativa alla Virtus Entella che ancora attende che il TAR del Lazio si esprima in merito alla sua riammissione in Serie B. Se questo dovesse accadere i posti per le cinque di cui sopra sarebbero solo due.

14:05 - Nella tarda mattinata era stato l'avvocato Cesare Di Cintio, legale della Pro Vercelli, ad anticipare la sentenza del TAR - Leggi la news, CLICCA QUI!

14:03 - La Lega Pro nel frattempo ha rinviato le gare di recupero di Serie C che coinvolgevano le squadre interessate al ripescaggio: Pontedera-Novara, Pro Piacenza-Robur Siena, Pro Vercelli–Piacenza e Ternana-Rimini sono state rinviate a data da destinarsi.

14:01 - Il presidente della Ternana Stefano Ranucci ha commentato così la decisione del TAR a proprio favore: “Tutte le richieste nostre sono state accolte, in primis quella dei poteri del commissario. Questa ordinanza ci ripaga dei sacrifici degli ultimi mesi. Sono state violate le norme statutarie dell'articolo 13 e 27 che noi abbiamo difeso fino alla morte. Siamo certi che il presidente Gravina continuerà a mantenere la sua tesi, quella mantenuta fino al giorno prima dell'elezione. Ai presidenti di B, credo abbia detto, se il Tar dovesse dare ragione alle ricorrenti ricambierò il format. La Ternana è la società che ha più diritto ad essere ripescato”. - Leggi la news, CLICCA QUI!

13:59 - Nel pomeriggio il presidente Federale Gravina terrà una riunione con i legali della Federcalcio per capire cosa fare dopo la decisione del TAR. Una riunione d'urgenza da cui dovrebbe, salvo clamorosi colpi di scena, arrivare la parola fine a una situazione ormai oltre i limiti dell'assurdo.

13:56 - Ora c'è da capire quale sarà la mossa della FIGC del neo presidente Gabriele Gravina, che da numero uno della Lega Pro ha sempre appoggiato le istanze delle squadre candidate al ripescaggio. Serie B a 22 subito, come vorrebbe il TAR, o rinvio di un anno con maxi risarcimento ai danni delle cinque in corsa per tre posti? Leggi la news, CLICCA QUI!

13:52 - Nella mattinata di oggi il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Ternana (in adesione del quale sono andati a giudizio anche Robur Siena, Novara e Pro Vercelli) contro il cambio di format da 22 a 19 squadre. Questo il comunicato del Tribunale:

"Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), Accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati ai fini del riesame degli stessi nei sensi di cui in motivazione; Fissa per la discussione del merito l’udienza pubblica del 26 marzo 2019; Compensa le spese della presente fase. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati: N. 11188/2018 REG.RIC. Germana Panzironi, Presidente Anna Maria Verlengia, Consigliere Francesca Petrucciani".