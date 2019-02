LIVE TMW - Frosinone, Baroni: "Contento per l'atteggiamento dei ragazzi"

Fonte: Inviato a Marassi

Secondo successo esterno di fila per il Frosinone. Dopo il 4-0 sul campo del Bologna, la squadra ciociara ha sbancato il "Ferraris" battendo 1-0 la Sampdoria. Fra pochi istanti il tecnico Marco Baroni analizzerà la sfida in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Mister, risultato giusto?

"Secondo me sì. Abbiamo interpretato la partita come ho chiesto ai ragazzi. Siamo riusciti, specie nel primo tempo, a tenere la linea alta, abbiamo tenuto l'uno contro uno. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla. Ci sta però nella tensione. Non puoi cancellare la classifica e un po' questa penso sia un'area di miglioramento. Mi è piaciuta l'attenzione, abbiamo preparato la partita tenendo i quinti di centrocampo stretti. Abbiamo costretto la Samp ad aprire il gioco concedendo qualche cross ma sapendo che li potevamo difendere bene. Sono contento per l'atteggiamento ma è chiaro che poi ci sono stati momenti di sofferenza che abbiamo gestito".

Daniel Ciofani?

"Al di là del gol, che è quello che sa far meglio, Daniel ha saputo soffrire. Noi abbiamo bisogno di gente che in campo dia un contributo importante. Stiamo crescendo, io ritengo tutti importanti e indispensabili. Su questa strada dobbiamo costruire il nostro campionato".

L'entusiasmo del Frosinone si incrocerà col muro della Juventus.

"Queste gare vanno affrontate. Io credo che vadano prese come opportunità, è la bellezza di giocare in questo campionato. Deve essere una sfida bellissima perché sappiamo che si può prendere spunto da queste gare per una crescita di squadra e individuale. Io sto cercando di portare un calcio che, credo, possa aiutare questa squadra a centrare delle prestazioni importanti".

11 punti su 16 in trasferta.

"Nella mia gestione abbiamo fatto tre gare in casa: Milan, Lazio e Atalanta. Se levo l'Atalanta, dove abbiamo giocato in una situazione di difficoltà, abbiamo giocato molto bene. Col Milan potevamo vincere. Non credo nei tabù. Salendo nel gioco di squadra e dal punto di vista individuale arriveranno le vittorie casalinghe. Il nostro stadio e il nostro pubblico devono diventare una fonte importante".

Per la Juve recupererà qualcuno degli infortunati?

"Questo è un altro argomento che non ho mai toccato. Io guardo chi c'è e non chi non c'è. Abbiamo però diversi giocatori fuori come Simic, Ariaudo, Brighenti. Li aspetto perchè possono e devono essere delle risorse importanti. In questo momento non recupero nessuno di questi, forse Brighenti rientrerà mercoledì o giovedì".