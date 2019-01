LIVE TMW - Frosinone, Baroni: "Tanti assenti, ma faremo una grande gara"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

ore 13:54 - Termina in questo istante la conferenza stampa del tecnico del Frosinone, Marco Baroni.

ore 13:52 - Numeri alla mano, al tifoso giallazzurro cosa vuole dirgli per regalare un minimo di speranza?

“So che in questo momento i tifosi, che sono straordinari, hanno bisogno non di parole ma di fatti. C’è bisogno di una prestazione di vigore, contro una squadra forte. Ci vorrà la partita perfetta. Non dobbiamo avere paura di affrontare ostacoli più alti. Voglio vedere in campo tanto coraggio”.

ore 13:50 - Come affrontare l'Atalanta?

"È una delle squadre più in forma. Hanno grande fiducia. Sappiamo che sarà una sfida complicata e abbiamo grande rispetto di loro. Sono però molto fiducioso. In questo momento dobbiamo attingere in maniera forte da ciò che abbiamo dentro".

ore 13:49 - Mister cosa può dirci su Paganini e sul reintegrato in rosa Sammarco?

"Il primo è rientrato venerdì, ed è reduce da una situazione molto delicata. Vediamo se potrà essere convocato per la sfida di domani. Sammarco? E' un giocatore che ha grande esperienza, e che nel ruolo di play-maker può farci molto comodo. È un giocatore che dovrà darci il suo apporto".

ore 13:47 - Come mai non ha richiesto nuovi esterni per il suo 3-5-2?

"In questo momento ho utilizzato Beghetto, Zampano e Ghiglione, e vi dico che vedrò anche Molinaro. Stiamo lavorando con gli uomini che abbiamo al meglio”.

ore 13:45 - Si continuerà a giocare a tre in difesa?

"Mi sembra assurdo smontare una squadra costruita per giocare in questo modo, vedremo poi come andranno le prossime settimane".

ore 13:44 - Mister cosa può dirci in merito all'interessamento del Frosinone per Simic del Milan?

“Non è un obiettivo primario il difensore, così come ha confermato il presidente qualche giorno fa".

ore 13:42 - Mister è stato costretto a chiamare qualche ragazzo dalla Primavera? Ci saranno i partenti?

"Sono tanti gli assenti, ma non ho dubbi che faremo una grande prestazione. Per me ad ora conta chi c’è e sarà disponibile. Non voglio parlare di calciomercato anche perchè se ne stanno occupando i direttori. Sono rientrato ora dal campo e devo fare ancora il punto. Stiamo valutando anche chi convocare. Ci sarà qualche ragazzo della Primavera, questo è sicuro”.

ore 13:40 - Tanti indisponibili ed infortunati. Come è la situazione attuale?

"Ariaudo sicuro è out mentre Salamon si è allenato ed è da valutare. Zampano e Ciofani sono out, così come Bardi, oltre ai due squalificati".

ore 13:35 - Inizio in questo istante la conferenza stampa del tecnico giallazzurro.

