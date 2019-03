LIVE TMW - Frosinone, Baroni: "Vogliamo giocarcela fino in fondo"

Fonte: Inviato a Marassi

Punto importante conquistato in inferiorità numerica dal Frosinone. I gialloazzurri hanno colto uno 0-0 sul campo del Genoa con la zona salvezza che dista cinque punti. Fra poco il tecnico Marco Baroni commenterà il match in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Per quello che si è visto in campo si può definire una prestazione eroica?

"E' stata una partita attenta, la squadra è partita molto bene secondo me. Fino all'inferiorità numerica siamo stati bene in campo creando presupposti per andare in vantaggio. Dopo l'espulsione la squadra è rimasta abbastanza compatta, siamo riusciti a mantenere le due punte con equilibrio. E' chiaro che, con l'avanzare della gara, le energie sono venute meno e abbiamo fatto fare la partita al Genoa che non volevamo cioè farci schiacciare sotto la loro gradinata con i cross. E' stata una scelta di non prendere filtranti dentro ma giocarci qualche cross; la squadra è stata attenta e non voleva prendere gol. Questo per noi è importante vedendo contro la Roma come abbiamo regalato il gol. Noi ci crediamo e vogliamo giocarcela fino in fondo".

Le prestazioni di Molinaro e Paganini.

"E' una sfida che ho lanciato a Molinaro. Quando sono arrivato non stava facendo bene, io ho cercato di riaccenderlo nell'orgoglio. Vogliamo giocatori di spessore e che sanno giocare il pallone. Nelle ultime settimane si è allenato bene e in campo ha fatto il suo. E' un giocatore che può dare molto a questa squadra. Paganini molto bene perché rientrava da un infortunio. Mi sembra ingeneroso fare nomi perché tutti sono andati oltre, anche chi è entrato".

Arrabbiato con Cassata?

"Francesco è un ragazzo giovane e che deve credere in sé stesso perchè può fare una bella carriera. Ha dentro di sé questo calcio intraprendente e a volte lo porta a non saper gestire delle situazioni. Devo dire la verità senza fare polemiche, forse il rosso diretto mi sembra eccessivo, mi sembra un'entrata da doppio giallo. Detto questo, bisogna saper gestire le partite con un giallo addosso dopo i primi minuti".

Punto importantissimo per la classifica.

"Per noi è fondamentale perchè io ho sempre chiesto alla squadra le prestazioni. Nelle ultime settimane le abbiamo fatte ma non sempre hanno portato punti, come con la Roma. Oggi c'è stata la volontà da parte di tutti di sacrificarsi per il risultato. Dobbiamo fare risultato anche in casa perché questo campionato passa dalle nostre mani".