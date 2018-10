LIVE TMW - Frosinone, Longo: "Il ritiro ci ha fatto bene. Ripartiamo"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Federico Gaetano

11:36 - Termina in questo istante la conferenza stampa del tecnico Moreno Longo.

11:33 - Le condizioni di Krajnc e degli altri infortunati?

"Dovremo vedere, anche perchè ha avuto un problema alla testa durante il match con la Nazionale. Hallfredsson e Perica saranno out, così come i lungodegenti Paganini e Dionisi".

11:31 - Possibile l'affidamento alla vecchia guardia come Ariaudo, Gori, Beghetto ecc.?

"Ho rispetto per la vecchia guardia, anche perchè ci hanno portato a giocare in massima serie. Non è detto che qualcuno di questi, possa giocare anche domani dal primo minuto. Gori? Sta sempre meglio, si sta impegnando tanto. Posso dire che sarà convocato e partirà dalla panchina".

11:30 - Sarà un 3-4-1-2 o un 3-4-2-1?

"Dobbiamo ancora deciderlo, sono sincero. Vedremo oggi durante la rifinitura".

11:29 - La posizione di Vloet? Trequartista o seconda punta?

"Vloet è un trequartista, ma come ho già detto deve ancora migliorare per fare quel ruolo in Italia. In Olanda è differente. E' un calciatore comunque in crescita".

11:27 - La compattezza dell'ambiente può essere fondamentale?

"Assolutamente. Serve l'entusiasmo della nostra gente, a maggior ragione in uno scontro diretto. Dobbiamo farli appassionare al match".

11: 26 - Ci saranno cambiamenti sostanziali?

"Nelle ultime settimane abbiamo fornito buone prestazioni. E' importante continuare a fornirle; i risultati prima o poi arrivano".

11:23 - Il presidente Stirpe ti ha blindato durante la conferenza stampa della scorsa settimana. Cosa ne pensi?

"Sono felice. Mi confronto quotidianamente con il presidente, anche a livello calcistico è una persona competente. Posso imparare anche dal mio presidente. I confronti sono sempre motivo di crescita".

11:20 - Come affrontare l'Empoli? E come li vedi Ciano e Campbell?

"L'Empoli ha mantenuto lo stesso stile di gioco anche in massima serie. Hanno condotto il gioco anche contro big come Roma e Milan. Loro palleggiano molto bene, anche negli spazi stretti. Sarà una gara difficile, dovremo togliere delle certezze agli azzurri in fase di manovra. Quando ci sarà l'opportunità, dovremo essere bravi a fare la differenza. Campbell? Ha un po' di jet lag, ma comunque ha avuto un buon impatto al suo ritorno. Ciano ha recuperato, quindi è a disposizione".

11:18 - Domani contro l'Empoli per il riscatto? Che sensazioni hai?

"Le mie sensazioni sono positive. Il ritiro ci ha consentito di migliorare tante cose, anche la conoscenza tra i ragazzi. Abbiamo interpretato al meglio questi giorni di lavoro. C'è tanto senso di responsabilità".

11:15 - Arriva in questo istante il tecnico dei ciociari, Moreno Longo.

11:05 - Lettori di TMW buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa del tecnico del Frosinone, Moreno Longo a poco più di ventiquattro ore dal calcio d'inizio del match interno contro l'Empoli. Il trainer giallazzurro è atteso ai microfoni della sala stampa del "Benito Stirpe" di Frosinone alle ore 11:15.