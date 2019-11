LIVE TMW - Gasperini: "Non commento gli episodi di parte, serve uniformità"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB,com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

Fonte: dall'inviato al Gewiss Stadium, Bergamo

17.25 - Tra pochi minuti Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, interverrà all'interno della sala stampa Gewiss Stadium per analizzare la sfida contro la Juventus.

17.32 - È iniziata la conferenza stampa di Gasperini.

Sorride, vuol dire che è un ben segno.

"Penso che fino al 70' o giù di lì l'Atalanta abbia dominato. Il gol di Higuain è il simbolo di questa partita, forse l'Atalanta meritava un risultato diverso. Abbiamo avuto un paio di episodi, la squadra ha tenuto fino in fondo. È chiaro che la partita ha rianimato una squadra abbastanza alle corde. Le partite durano 90', la squadra aveva forza ed elettricità. Aveva più forza e qualità della Juve. Abbiamo permesso e concesso davvero poco. La squadra ha continuato ad attaccare anche sull'1-1. Dobbiamo accettarlo".

Gollini non può tirare i rigori?

"Li hanno sbagliati tutti, l'unico che li ha segnati con continuità è stato Muriel".

Il cambio Muriel-Barrow era previsto prima del gol di Gosens?

"Sì. Ha fatto la sua partita, l'errore dal dischetto pesa. Ha reagito bene, nel secondo tempo faticava un po' di più ma avevo la carta di Muriel da giocare negli spazi".

Come ha visto i falli di mano?

"Ha deciso Rocchi a suo modo. Il problema esiste ed è scoppiato in modo clamoroso quest'anno. Non perché il regolamento lo conoscono solo gli arbitri, è scritto ma il problema sono le interpretazioni dove c'è enorme confusione. Questo è un grandissimo problema. Lasciando stare gli episodi di parte, bisogna avere uniformità. In questo momento si viaggia un po' così. Per me era più rigore quello del secondo tempo. Se facciamo le cose di parte sto zitto, sugli altri dovremo avere più uniformità. Poi se ci dava il rigore forse sbagliavamo, ah no c'era Muriel (ride, ndr)".

C'erano le proteste sul fallo di mano di Cuadrado?

"Non so, faccio fatica a tornare indietro. Forse quel fallo è un po' più vizioso. Non ho rivisto l'episodio".

L'unico rammarico è non averla potuta affrontare al meglio?

"Bisogna vedere chi ha giocato. Hanno fatto un'ottima gara. Hanno giocato una grande partita tutti. Non si può andare a pensare a chi mancava e chi no, forse avremo avuto dei cambi in più. Oggi abbiamo dominato a lungo la partita, fino al pareggio il colpo del ko poteva arrivare da un momento all'altro. Stavamo bene fisicamente, anche qualitativamente".

Quando pensa di riavere Zapata?

"Non lo so. Pensavamo addirittura con il City, clinicamente è quasi guarito ma avverte delle difficoltà. Bisogna avere rispetto delle sue sensazioni".

TMW - Per come si è messa la partita sono tre punti persi?

"Per come è nata sono tre punti persi. Poi ci abbiamo messo del nostro. Non è un momento fortunato. Ma non ci attacchiamo alla sfortuna, dobbiamo recuperare al meglio. Se hai tre o quattro giocatori nello stesso reparto che ti mancano...poi la squalifica di Ilicic è esagerata".

17.46 - È terminata la conferenza stampa del tecnico nerazzurro.