LIVE TMW - Gasperini: "Su Malinovskyi stiamo un po' esagerando"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dal nostro inviato a Zingonia

13.15 - Tra pochi minuti il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini interverrà dalla sala stampa del "Centro sportivo Bortolotti" di Zingonia per analizzare la sfida di domani contro il Lecce.

13.29 - Qualche minuto di ritardo sull'orario previsto, tra poco si comincia.

13.36 - È iniziata la conferenza stampa dell'allenatore nerazzurro.

Che bilancio fa in questa prima parte di stagione?

"Il bilancio lo facciamo domani dopo la partita, è chiaro che quella negativa è stata quella di Zagabria. Se domani vinciamo il bilancio da ottimo diventa eccellente. La squadra è cresciuta e ha fatto prestazioni di alto livello, fino ad adesso non ha sbagliato una partita. Domani sarà importante chiudere questa fase intensa, abbiamo la possibilità per mettere un bel po' punto, poi giochiamo in uno stadio nuovo. Contro lo Shakhtar è stata la partita di maggior livello giocata dalla squadra. È chiaro che la classifica è quella, ma siamo in una competizione che ci deve dare la consapevolezza e una crescita importante per il futuro. Sono tutte cose che si stanno assimilando. La partita contro lo Shakhtar è stata di altissimo livello, il risultato maschera un po' la prestazione. Siamo riusciti a giocare nel nostro modo e siamo riusciti ad essere competitivi contro una squadra da seconda fascia. Da queste partite ci possiamo portare degli aggiustamenti e degli accorgimenti, come è successo dopo Zagabria. Sono partite che se le analizzi dalla parte giusta ti possono dare dell'esperienza in più".

Cosa è cambiato rispetto lo scorso anno?

"Siamo rimasti con gli stessi. Poi gli unici che sono arrivati sono stati Malinovskyi e Muriel, in altri tempi provavi uno o l'altro, questo è stato un vantaggio. Quando togli 3-4 titolari togli il 40%. Quando cambi 10-11 pezzi è un problema per tutti gli allenatori. Forse anche per me è la prima volta che gioco con la stessa squadra".

Cosa cambia giocare in casa?

"Qualunque squadra fa più punti in casa che in trasferta, il fattore campo ha un peso. Io preferisco giocare nel nostro stadio, per quanto la gente ci ha sempre seguito le cose sono diverse, anche per gli avversari. Ha un peso superiore, è una questione anche logistica. Siamo partiti spesso il giorno prima e arriviamo il giorno dopo, o di notte. Hai poco tempo per giocare la partita successiva. È andata benissimo, però...".

Sono tutti disponibili?

"Va bene che gli altri parlino di cambi, ma non mi mettete in bocca queste cose. Non sono parole mie, non mettetele come conferme mie. Domani ci sono tutti, giochiamo con la formazione migliore possibile. È una partita importantissima, abbiamo una possibilità di arrivare alla sosta con una striscia di risultati difficilmente pensabili. Giochiamo contro una squadra che ha entusiasmo, ha vinto su campi difficili come Ferrara e Torino. Se loro hanno entusiasmo noi dobbiamo averne dieci volti di più. Non sarà facile, anche per la qualità di gioco che esprime e per il coraggio. È una partita di serie A, quest'anno le neopromosse sono terribili, anche Brescia e Verona stanno giocando bene. Noi dobbiamo essere la migliore Atalanta possibile, la più avvelenata. Siamo stati in grado di fare ottime prestazioni".

Si aspetta un Lecce propositivo?

"Con il Torino hanno meritato, hanno giocato con tecnica. Mi aspetto sempre il migliore avversario possibile, in grado di crearci maggiore difficoltà. Noi li conosciamo bene, c'è sempre questa disparità di giudizio. Tendiamo sempre, in genere, a sminuire i giocatori così".

Come sta Gomez?

"Ha fatto una grande partita, sta benissimo".

Il rigorista chi è?

"Parte il toto-rigorista. L'altra sera c'è stata una grande azione, ma il rigore era un po'...Non è da noi fare gol così, bisogna riconoscerlo. Poi noi lo abbiamo sbagliato, va bene. Finora è stato Muriel, lo è anche Malinovskyi, Ilicic ha avuto una buona percentuale di realizzazione".

TMW - Si aspettava un impatto simile di Malinovskyi?

"È un giocatore di valore, ma stiamo un po' esagerando. Inizia ad esserci una spinta un po' troppo eccessiva, Ilicic è Ilicic, Gomez è Gomez. A me la cosa di Ilicic non va giù, non ha fatto così male, ha comunque delle caratteristiche importanti, non c'è alternativa a lui. Per spostare loro ci vuole molto".

Domani gioca Kjaer?

"Domani gioca Kjaer. Ho questa intenzione, ma manca ancora un giorno. Ha fatto molto bene a Roma, è un giocatore che è arrivato tardi, ma si è allenato con noi a metà settembre. È un inserimento che possiamo fare giocando, ha bisogno di inserirsi. Lo stadio nuovo? Oggi andiamo a fare la rifinitura lì, è impressionante. È una struttura che resterà per la città".

14.02 - È terminata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.