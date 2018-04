LIVE TMW - Gattuso: "Con l'Inter come con la Juve. Contratto? Conta il Milan"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

15.05 - Arrivato il tecnico in sala stampa. Queste le sue prime parole: "La squadra è cambiata nelle ultime due o tre settimane, mi riferisco all'Inter. Ha realizzato dieci gol subendone zero. Qualcuno di loro è in grande condizione, sfidiamo una squadra in salute. Anche noi lo siamo, con la Juve abbiamo fatto qualcosa di importante. Domani ci giochiamo tanto, abbiamo qualche speranza Champions. Sarà una grande gara, c'è rispetto da parte nostra ma spero che possiamo ripetere la gara contro la Juve".

Si aspetta molto dal pubblico? "Dobbiamo trascinarli noi, ci sarà record di incassi e dovremo essere bravi noi a trascinarli. Se iniziamo bene, il pubblico ci darà una grossa mano, in questi mesi si respira un'aria diversa rispetto al passato. Brucia perdere così come abbiamo perso con la Juve, ma l'atteggiamento era quello giusto. Domani mi aspetto di rivederlo. Bisogna migliorare sulla mentalità ma anche sulla voglia di combattere con il coltello tra i denti".

15.09 - Con la Juve sconfitta dolorosa, ma ha fatto capire cosa fare? Come ha interpretato le parole di Bonucci sul mercato? "Bonucci in questo momento deve fare il calciatore, non ho bocca su chi arriverà e su chi andrà via. Bonucci deve fare il capitano, le sue dichiarazioni non mi sono piaciute. Quando giocavo io la società decideva i calciatori da comprare, l'allenatore faceva il suo compito. Ora bisogna pedalare, bisogna migliorare sulla concentrazione. Non bisogna mollare, non voglio sentir parlare di 23enni e 24enni. Sanno come la penso, quale calcio mi piace. Non voglio vedere nessuno che si offende, ho parlato con Çalhanoğlu e ora è tutto rientrato. Durante la partita bisogna correre e non discutere, a fine gara ne parliamo. Bisogna correre e ragionare con una sola testa".

Che derby sarà quello di domani? Sarà come una finale? "Noi ne giochiamo da un po' di finali. Si tratta di un derby, un match in cui spesso vince la squadra inferiore. L'Inter ha grande qualità, sta bene e sta giocando un grande calcio. E' tornata a essere una squadra che tre mesi fa giocava bene, serve un'ottima gara a livello difensivo e tattico. Mettiamo in campo le nostre armi, poi vinca il migliore".

Ha mai pensato a Bonucci nel ruolo di regista? "Rispondo col sorriso (ride, ndr). In questo momento non possiamo fare esperimenti, anche perché quando perdiamo di intensità ci allunghiamo e le prendiamo. Quando siamo compatti e stretti, diventiamo devastanti. Adesso bisogna essere solidi e compatti, per gli esperimenti serve altro tempo e lavoro quotidiano. Attualmente non possiamo permetterceli".

S'è parlato del suo futuro? "Non è un problema, se ne parla. In questo momento non voglio parlarne, per me è stata una grande possibilità. La società mi ha dato una squadra competitiva, stiamo lavorando. Non mi piace stare lì a perdere del tempo, a parlare quando c'è un lavoro da finire. O siamo tutti sicuri, altrimenti si aspetta e alla fine si fanno i conti. Al momento la priorità è il club, fare punti. La priorità non è il contratto di Gattuso. Se sono convinto? Sono nato convinto! Mi sento il presidente, capo ultras, magazziniere e allenatore; quando si perde mi brucia. Sono mancato 4-5 anni da Milanello e mi è stata data una grande chance. Sento responsabilità, non voglio che le energie e le chiacchiere si concentrino sul mio contratto".

Che tipo di Milan vedremo domani? "Il solito, che gli piace costruire dal basso, fare il suo gioco. Servirà attenzione, l'Inter ha tecnica e riesce a ribaltare l'azione con velocità. Bisogna stare attenti, a non perdere palla e a non concedere campo. Vedrete lo stesso Milan degli ultimi 2-3 mesi, con attenzione alla tecnica dell'Inter".

Assente Biglia? "Domani gioca Montolivo".

Avete studiato una tattica particolare per domani? "Vedremo domani".

Come sta Bonaventura? "Ho visto che tanti di voi l'hanno massacrato, credo che per noi è un grande calciatore. Forse non sta facendo una fase difensiva al 100%, ma ha grande fiducia da parte mia. Spero che già da domani possa fare una grande prestazione. In Nazionale s'è allenato ma s'è riposato, ha giocato zero minuti. E' sembrato disastroso con la Juve? Non mi pare. Non lo vedo come lo descrivete voi, forse aveva abituato troppo bene".

Cambia il modulo per la gara di domani? "Ci provate, sarebbe troppo facile se ve lo dicessi (ride, ndr). Dovete spiarmi, anche dagli alberi".

Come ha caricato la squadra? "Domenica la mia faccia non era un belvedere e non c'era una grande aria. Le sconfitte devono bruciare, è la seconda volta perché due-tre settimane fa è accaduto a Londra. Poi contro la Juve, c'è un motivo se con una prestazione del genere non si riesce a vincere. Abbiamo ragazzi giovani, quando ci sono queste gare sono prestazioni che possono cambiare la stagione e la carriera. Sono rimasto contento perché ho visto la squadra che non s'è accontentata, bisogna crescere. I ragazzi sono bravi ma non ancora campioni, per diventarlo bisogna vincere gare come queste. Non bisogna mollare, quando capitano 4-5 occasioni da rete arrivare grazie alla bravura dei calciatori bisogna alzare la qualità. Non bisogna avere il 'braccino'".

Gara rabbiosa o d'attesa da parte del Milan? "Non possiamo giocare in modo rabbioso, non è nelle nostre caratteristiche. Rispettiamo l'avversario, poi bisogna giocare come sappiamo fare. Quando siamo corti, quando siamo compatti, riusciamo a fare bene".

15.24 - Teme la posizione di Rafinha viste le disattenzioni di Torino? "Bisogna prestare attenzione, per questo proviamo a spingere gli avversari sull'esterno. E' stato anche il problema della gara con l'Arsenal a San Siro, per questo tante volte chiedo compattezza. Dovremo essere bravi a non far passare le palle in quella zona".

Come sceglierà l'attaccante titolare? "In base a ciò che vedo in settimana, alla partita e agli avversari. André Silva a Torino ha offerto una grandissima partita, ha fatto solo l'errore del gol mancato. Ci ha fatto salire, ha allungato la difesa avversaria e questa era la scelta che volevo. Domani farò una cosa diversa per le caratteristiche dell'Inter, per le qualità dei centrali nerazzurri".

Cutrone può essere l'arma a gara in corso? "Se analizziamo i numeri, Patrick è quello che ha giocato più di tutti nel 2018. Mi aspetto che lui cresca a livello tecnico, altrimenti saremo in affanno e non usciamo mai. Lui lo sa, sta lavorando su questi aspetti con una voglia incredibile".

15.28 - Confronto tra Spalletti e Gattuso la gara di domani? "No, lui è un grande personaggio. Non c'è partita, 10-0 per lui. In questo momento non c'è paragone, domani sarà Milan-Inter e non Gattuso contro Spalletti".

Ancora sulle parole di Bonucci: "Non voglio che vengano strumentalizzate, facciamo chiarezza. Non voglio che si dica che decida lui all'interno del Milan. In pochi hanno la mentalità di Leonardo e le sue parole, in quel momento, ci stanno. Abbiamo uno staff, i dirigenti e una società intera, dunque è giusto mettere i puntini sulle i. Ad avercene di ragazzi come lui in campo e negli spogliatoi".

15.28 - La traversa colpita da Çalhanoglu contro la Juventus? "Vi lascio così: se mio nonno aveva tre palle sarebbe stato un flipper".

15.29 - Terminata la conferenza di Gattuso.