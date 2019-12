LIVE TMW - Gattuso: "Domenica mi sono visto con ADL. Rosa perfetta per me"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cambia il Napoli, da Carlo Ancelotti a Gennaro Gattuso. Dopo l'esonero della serata di ieri dell'oramai ex allenatore azzurro, è già tempo di presentazione in Campania per Ringhio. Sbarcato subito dopo pranzo a Capodichino, Gattuso ha già diretto la prima seduta del Napoli a Castelvolturno. Alle 18:00 conferenza stampa di presentazione, seguila live su Tuttomercatoweb.com. "Ho detto sì al Napoli perché è protagonista da anni in Europa e in Italia. Praticamente il 99% dei giocatori sono funzionali al mio calcio, poi. La prima volta che ci siamo visti è stata domenica, ho fatto sei ore ad andare e sei a tornare in macchina. Dodici ore in auto col mio secondo, domenica alle 21 alla Filmauro, è stata la prima volta".

Che giorni sono stati? "Non facili, sapevo di dover affrontare una discussione e chiarirmi con Carlo. Dovevo dirgli perché avevo scelto. Ho lasciato anche due compagni dello staff, sono stati i passaggi che mi hanno messo in difficoltà. Carlo è stato un papà per me, ho fatto centinaia di partite vincendo con lui. Ci siamo sentiti oggi, sei anni fa ho iniziato questo lavoro ma nei momenti di difficoltà l'ho sempre chiamato. Oggi per l'ennesima volta me lo ha confermato anche se non c'era bisogno. Mi ha confermato che uomo è Ancelotti: si è spogliato, mi ha detto pro e contro di questa squadra, si è dimostrato ancora una volta un grande. Però vi prego: non fate paragoni, ha vinto tutto nel mondo da allenatore. Io sono giovane, ho 41 anni, devo ancora dimostrare tanto. Carlo lo ha dimostrato, spero di fare il 10% di quello che ha fatto lui".

Che obiettivi ci sono? "Non possiamo star fuori dall'Europa, l'obiettivo è quello. Il momento in campionato non è positivo ma dobbiamo recuperare punti, centrando la Champions League".

Cosa può dare Gattuso al Napoli? "Non si deve dire quel che posso dare, io lo so ma la squadra e la società devono aiutarmi. Io devo aiutare loro ma viaggeremo di pari passo. Vedremo come uscire da questo problema che si è creato da due mesi a questa parte".