LIVE TMW - Gattuso sul rigore: "Welbeck? Non giudico, fa il suo mestiere"

Delusione per Gennaro Gattuso. L'allenatore del Milan commenta, per primo, in sala stampa il 3-1 subito dal suo Milan contro l'Arsenal, che vale per i rossoneri l'eliminazione dall'Europa League: "Abbiamo fatto una buonissima partita. La qualificazione ce la siamo giocata a San Siro, col primo tempo che abbiamo fatto. È il percorso che dobbiamo fare: questa squadra ha buoni giovani, che devono crescere. Non ci deve deprimere, ma c'è un po' di rammarico: non ci sono quattro gol di differenza con l'Arsenal. Meglio oggi che a San Siro".

Sull'arbitro.

"Non se ne parla perché non si va a caccia di alibi. Ci può stare l'errore dell'arbitro come quello di Donnarumma: sarebbe facile aggrapparsi alla sfortuna. Dobbiamo guardare avanti, non possiamo sbagliare nulla fino a fine stagione".

Su Donnarumma.

"Ieri è stata l'ultima volta che ho nominato in conferenza il nome di Reina. È un ragazzo giovane che sta vivendo qualcosa di particolare: da parte mia ci vuole solo affetto e vicinanza. E ci sarà".

Welbeck poco sportivo?

"Fa il suo mestiere. Non giudichiamo una nazione da un calciatore: oggi si giocavano qualcosa di importante. Anche io quando facevo il calciatore provavo a rubacchiare qualcosa: non sto lì a giudicare. Mi scuso con Monreal, non gli volevo tirare una pallonata ma rimetterla in campo".

Si è alzata l'asticella?

"Sono arrabbiato per due cose. Non voglio sentire parlare di cosa sarebbe potuto succedere. La cosa che mi ha fatto più arrabbiare è che questa squadra non può mollare di una virgola. A me brucia il culo, fra dieci anni si andrà a vedere il risultato e si vedrà Arsenal 3 Milan 1. Non vanno presi gol facili: quello che mi ha dato più fastidio è stato il terzo".