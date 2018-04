LIVE TMW - Gattuso firma il rinnovo: "Riportiamo il Milan dove è abituato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fine della conferenza stampa.

17.11 - Gennaro Gattuso firma il contratto, Fassone accoglie l'autografo così. "Colgo l'occasione per un grandissimo in bocca al lupo per stare insieme fino al 2021".

17.10 - Parla Gattuso. "Senza Fassone e Mirabelli non sarei stato qui. Mi è stata data quattro mesi fa, quest'occasione. Sono contento di allenare questa squadra, devo ringraziare i ragazzi e spero di continuare come questi quattro mesi. Speriamo di fare le cose per bene e riportare il Milan dove è abituato a stare nella sua storia".

Parla anche Mirabelli. "Io devo fargli solo l'in bocca al lupo, augurandogli di stare qui più dei tre anni di questo contratto".

Inizia la diretta Facebook con le parole di Fassone. "Buona sera a tutti i tifosi, per noi è un momento di grande importanza perché, in questi giorni, abbiamo discusso molto con il mister del nostro futuro, mettendo a fuoco un progetto interessante per il Milan. Comunico ufficialmente che Gattuso sarà l'allenatore del Milan per i prossimi tre anni. Scelto e fortemente voluto da Mirabelli, con Rino vogliamo impostare un lungo progetto. Ci tenevo che questa decisione arrivasse dopo due partite che, forse, non sono andate così bene come avremmo voluto".

16.34 - Dopo l'arrivo dei primi dirigenti, presso la sede del Milan è arrivato anche il tecnico rossonero Rino Gattuso. Ormai ci siamo: il momento della firma sul prolungamemto fino al giugno del 2021 è a un passo.

16.28 - Sono arrivati in questo momento presso la sede dell'AC Milan, il segretario generale rossonero Giuseppe Mangiarano in compagnia del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Adesso si attende l'arrivo di Rino Gattuso per la firma del rinnovo con il club milanista.

Alle 17 sarà il giorno del rinnovo di Gennaro Gattuso come tecnico del Milan. Dai 120 mila euro annui che ora percepisce passerà a due milioni - a salire - fino al 30 giugno del 2021. Il contratto è pronto da giorni, oggi probabilmente ci sarà l'ufficialità con l'incontro a Casa Milan.