LIVE TMW - Gattuso: "Regali dal mercato? No, solo da mia moglie..."

23.59 - Finita la conferenza stampa.

23.58 - Ti aspetti qualcosa dal mercato? Non mi aspetto niente, nessun regalo. I regali me li aspetto solo da mia moglie. In questo momento stiamo bene così".

23.55 - Ancora sulla partita e sul momento del Milan. "Il Napoli ha caratteristiche ben precise e nei momenti di difficoltà ho sempre chiamato Ancelotti e lo faccio ancora. E' giusto ascoltare i consigli di chi ne sa più di te. Noi quest'anno ne abbiamo passate di cotte e di crude. La gara di stasera non è stata troppo diversa da quella di tre giorni fa, con la differenza che stasera abbiamo fatto due gol che hanno cambiato il match. Ma a livello di prestazione non è cambiato tantissimo".

23.54 - Chi ti ricorda Piatek? "Tomasson".

23.52 - Ora che atteggiamento avrai nei confronti di Cutrone? "Cutrone non deve perdere entusiasmo, abbiamo bisogno di tutti. Stasera abbiamo battuto una grande squadra e bisogna godersi questa vittoria. Se siamo un gruppo valido e solido bisogna agire tutti insieme".

23.51 - Ti diverte allenare questa squadra più giovane? "Secondo me è molto più difficile allenare ragazzi che gente d'esperienza, poi è chiaro che ti danno di più a livello di freschezza e intensità".

23.50 - Bakayoko il simbolo di questo Milan? "Non solo, anche Paquetà sembrava un incontrista. E' chiaro che oggi Bakayoko interpreta il ruolo di perno dinanzi alla difesa in modo un po' atipico e lo sta facendo bene, ma oggi tutti hanno giocato bene".

23.48 - Si aspettava un Napoli così brutto? "Io non ho visto un Napoli brutto, hanno una grandissima qualità. Sono stati bravi i nostri giocatori nel non permettere al Napoli di metterci in difficoltà".

23.45 - La squadra sembra stare meglio fisicamente. "Noi sappiamo cosa abbiamo fatto in preparazione, poi abbiamo perso tanti giocatori per strada per infortunio. Però la fatica non la senti quando ti diverti, quando riesci a capitalizzare. Quando conquista palla la squadra in questo momento si diverte e prova a fare qualcosa in più. Anche in fase difensiva abbiamo fatto bene, il Napoli ha tirato pochissimo perché siamo stati bravi e abbiamo lavorato molto bene nel non farli entrare in area. I ragazzi ci hanno messo impegno e applicazione".

23.42 - Come ha visto Laxalt? "Ha fatto la gara del Laxalt che conosciamo, è un giocatore che deve andare e a cui piace il binario. Ci va con la corsa e non con le giocate e oggi ha fatto una grande prestazione".

23.40 - E' stato il Milan di quest'anno più bello? "Noi abbiamo cambiato anche metodo di giocare, nelle prime 7-8 gare la squadra se la giocava sempre e anche nella prima gara giocata col Napoli quest'anno abbiamo giocato bene. Questo è un Milan più operaio, giochiamo sempre in 25 metri, siamo sempre corti e stretti. Ma stiamo giocando in modo diverso rispetto a inizio stagione anche perché qualche interprete è cambiato. Ora siamo più sul pezzo, non lasciamo il campo, mentre nei primi 3-4 mesi dopo le prime difficoltà subentrava la paura".

23.38 - Ha inizio la conferenza stampa di Gennaro Gattuso: "Piatek è sicuramente un giocatore che ci fa salire e attacca la profondità, oggi i due gol se l'è inventati. La squadra s'è comportata bene e quando hai un giocatore come lui lo fai con ancora più voglia. E' molto più bello e facile così. Paquetà ha fatto vedere ottime cose, non ha perso una palla, e ci siamo difesi molto bene".

23.00 - Tra poco la conferenza stampa dell'allenatore del Milan Gennaro Gattuso al termine della gara di Coppa Italia. Direttamente dalla pancia di San Siro, il tecnico rossonero commenterà il match contro il Napoli.