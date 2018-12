LIVE TMW - Gattuso: "Si può parlare di crisi, con Monto non è accanimento"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Termina qui la conferenza

Sulla cattiveria: "Stiamo facendo un pò di casino. Per giocare calcio ci vuole lucidità e tranquillità, e oggi la stiamo perdendo. Dobbiamo stare sereni e lavorare con serietà".

Sui giocatori: "Questa squadra può giocare meglio tecnicamente, ma sul rincorrere l'avversario non possiamo dire nulla. Poi a livello tecnico dobbiamo fare qualcosa in più, qui sono d'accordo".

Su cosa serve al Milan: "Non serve spaccare i tavolini, è una squadra che dà segnali di vita. Bisogna stare tranquilli e recuperare giocatori, dobbiamo ritrovare la serenità e tranquillità".

Sul ritiro: "Si gioca il 26, già ci siamo in ritiro. Poi si gioca anche il 29, ci alleniamo sempre".

Su Higuain: "Deve trovare la via del gol, non ho mai visto un attaccante quando non fa gol. Bisogna metterlo in condizione".

Sull'avversario: "Non facciamo male all'avversario negli ultimi trenta metri. Ho la sensazione che non ci arriviamo mai con fluidità. La squadra oggi meritava più".

Sulle pressioni: "La pressione la sento tutti i giorni, fa parte del mio lavoro. Spaccare tavolini e dare pugni al muro non serve a nulla. A questi ragazzi oggi non posso dire nulla, come squadra siamo vivi ma attraversiamo un momento negativo. Non diamo delle secchiate, ma trovare soluzioni. Siamo tutti sulla stessa barca".

Sull'anno: "Sono uno che non è mai soddisfatto, fino a tre settimane fa era molto contento, invece ora l'andamento non mi sta piacendo".

Su Castillejo: "Pure Laxalt non ci ha dato tantissimo, ci vengono a mancare le i giocatori di qualità. Non diamo solo la colpa a Higuain, ci capitano 4-5 occasioni e poi sbagliamo. Non è che ci è entrato ha fatto meglio di Castillejo".

Su Montolivo: "Non è un accanimento, gli altri sono più avanti di lui. Io non ho nessun problema con Montolivo, faccio scelte a livello tattico".

Sulla gara: "Numeri di una crisi, dobbiamo trovare serenità, non andare alla ricerca di colpevoli, ci assumiamo le nostre responsabilità. La squadra ha dato tutto quello che doveva dare. Quando abbiamo provato a forzarla lì l'abbiamo persa. Si può parlare di crisi per il Milan, facciamo fatica a impensierire gli avversari".

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, parla tra poco in conferenza stampa dopo la partita contro la Fiorentina. Segui il live su TMW.