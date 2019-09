LIVE TMW - Genoa, AndreazzoIi: "Cerchiamo energie dalle situazioni negative"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: Dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

14.10 - Il Genoa cerca il riscatto. Dopo due sconfitte consecutive contro Atalanta e Cagliari, i rossoblu torneranno in campo domani sera alle 21 contro il Bologna per il turno infrasettimanale. Fra pochi istanti il tecnico Aurelio Andreazzoli incontrerà i media in conferenza dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Mi aspetto un avversario di valore, non è la sconfitta con la Roma che cambia le carte in tavola. Il Bologna è una squadra che mi piace per come si pone in campo e accetta la battaglia in qualsiasi momento. Quest'anno sarà difficile trovare gare scontate sulla carta

Avremmo preferito arrivare alla partita con un morale più alto, ma siamo abituati a valutare le prestazioni in maniera oggettiva senza farci prendere troppo dalle sensazioni né dal risultato. Si poteva fare di più come in tutte le gare, ma come comportamento di squadra abbiamo visto risposte importanti anche da calciatori che avevano giocato meno. Siamo consapevoli di dover migliorare situazioni individuali a livello di attenzione sia sotto l'aspetto difensivo sia sotto quello offensivo, in Serie A ogni occasione va sfruttata.

Il Bologna fragile sulle palle inattive.

"E' una considerazione che è nei fatti. Bisogna poi vedere se corrispondono esattamente a quello che accade perché tante volte la situazione è talmente casuale che non corrisponde alla realtà".

Novità nell'infermeria?

"Come novità abbiamo Biraschi e Goldaniga con lievi problemi muscolari ma noi li, come diciamo sempre col medico, li vogliamo preservare al 100%. Visto che fra quattro giorni siamo di nuovo all'opera non vogliamo rischiarli. Sturaro sarà pronto presto perchè il recupero sta andando bene".

Hanno resettato mentalmente rispetto alla gara di venerdì?

"L'amarezza della sconfitta rimane sempre. Ma, per come siamo abituati a fare noi, cerchiamo di prendere energia dalle situazioni negative. Abbiamo visto le situazioni da cui possiamo prendere energia importante, siamo andati in campo e abbiamo iniziato il lavoro dal giorno dopo prima con chi non aveva giocato e poi col gruppo al completo".

Vi siete parlati col presidente?

"Abbiamo parlato anche nella giornata di ieri, lo faremo anche stasera. Poi c'è un confronto normali su situazioni variabili. Dopo l'Atalanta avevamo uno stato d'animo positivo, ieri avevamo uno stato d'animo più amaro anche se, devo dire, abbiamo concordato che poi in definiva siamo mancati in una ventina di minuti nel secondo tempo perchè il primo tempo è stato disputato bene. Ma, come accaduto la scorsa settimana, siamo stati bravi a riordinare le idee pareggiando. Poi abbiamo rovinato l'immagine di quella gara col terzo gol".