LIVE TMW - Genoa, Andreazzoli: "Aspettiamo tempi migliori, prendiamo il pari"

23.12 - Pareggio senza reti a Marassi per il Genoa. I rossoblu liguri non sono andati oltre lo 0-0 contro il Bologna. Fra pochi istanti il tecnico Aurelio Andreazzoli interverrà in conferenza stampa dallo stadio "Luigi Ferraris" di Genova. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

23.31 - Inizia la conferenza stampa di Aurelio Andreazzoli.

Meglio il primo tempo, nella ripresa un po' di difficoltà.

"Io penso che abbiamo fatto meglio il secondo tempo. Il primo non mi è piaciuto e l'ho detto ai ragazzi. Non mi è piaciuto il piglio. Eravamo al cospetto di una squadra che ha interpretato il gioco in maniera fluida, con le idee chiare, perseguendo il loro gioco e facendolo con una qualità che noi non siamo riusciti a dimostrare. Sicuro non abbiamo messo quello che abbiamo fatto vedere altre volte, quella tranquillità e quel giusto del gioco che oggi è venuto a mancare".

C'è un motivo per questo?

"Non vorrei. Penso possa essere anche così. Presumo che tornare nel nostro stadio dopo due sconfitte penso possa aver pesato un attimo. Gli avversari hanno messo del loro. Sono stati più bravi di noi nel gioco, non nei numeri. Ma quello che a me interessa è la crescita della squadra che porta poi i numeri ad essere superiori. E oggi non c'è stata la crescita della squadra. Aspettiamo tempi migliori, portiamoci via questo punto e cerchiamo chiaramente di migliorare quelle situazioni a cui mi riferivo prima e la qualità".

Anche gli attaccanti sono mancati.

"Mi riferisco anche a loro. Sono stati bravi anche i difensori, sono stati molto aggressivi però come qualità abbiamo la possibilità di fare meglio. E' chiaro che la supremazia, se non riesci a mantenere il possesso in uscita, va agli altri".

C'è un po' di delusione da parte sua? Discorso più di testa o calo fisico?

"Calo fisico no. Io ripeto quanto detto prima: è riferito al fatto che abbiamo perso le due precedenti partite, volevamo fare il pieno oggi e abbiamo incontrato una squadra che non ce l'ha consentito. Detto questo, noi abbiamo combattuto una squadra che sul piano del gioco è stata superiore. Non abbiamo preso gol, Radu non ha fatto parate e quindi prendiamo quello che di buono sto evidenziando, che non è tanto stasera ma è sicuramente una componente che ci ha aiutato a tenere la rete inviolata".

Chi salvare dopo oggi?

"Dico Radovanovic. Se avessimo avuto undici Radovanovic oggi avremo vissuto un'altra situazione".

Radovanovic può essere l'anima di questo Genoa?

"Lo è. Su tutti i comportamenti. Sia in settimana sia in partita. Ed è anche un riferimento di personalità molto importante da tenere ad esempio, da seguire e da imitare. Ne abbiamo tanto che lo possono fare. Lo facciano".

23.39 - Termina la conferenza stampa di Andreazzoli dopo il pareggio contro il Bologna.