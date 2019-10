LIVE TMW - Genoa, Andreazzoli: "Non guardiamo indietro, serve equilibrio"

Fonte: Dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

14.10 - Momento negativo per il Genoa. La sconfitta di Roma contro la Lazio ha complicato e non poco la situazione dei rossoblu in classifica. Domani il Grifone tornerà in campo davanti al proprio pubblico contro il Milan di Marco Giampaolo. In vista del match del "Ferraris", il tecnico Aurelio Andreazzoli parlerà ai media in conferenza. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

14.35 - Aurelio Andreazzoli è entra nella sala stampa del "Signorini". Inizia la conferenza stampa.

Come è stata vissuta questa settimana?

"La settimana è stata normale perchè quando ci siamo ritrovati lunedì abbiamo tracciato una linea dietro le nostre spalle verso la quale non ci siamo rivolti mai. Abbiamo guardato solo davanti consci del fatto che se ci fossimo girati indietro avremmo visto uno spettacolo che non ci sarebbe piaciuto. Abbiamo pensato a fare quello che c'è da fare per affrontare una squadra importante come il Milan. Abbiamo lavorato su quell'entusiasmo necessario ad una squadra per affrontare una partita importante senza rivolgerci indietro. Quella è stata una parentesi che ci piace dimenticare. Mentre invece dobbiamo pensare a quello che di buono abbiamo fatto in un recente passato, molto recente".

Allenamenti a porte aperte?

"Il primo ad essere sofferente sono io. Ci piacerebbe, a me e ai ragazzi, essere osservati mentre lavoriamo. Non c'è questa possibilità e ne siamo dispiaciuti".

Con il Milan sarà un duello anche tattico. Utilizzare di più le fasce?

"Queste sono cose un po' private, non perché non si vogliono dire ma perchè fanno parte del lavoro. Lui avrà individuato le sue strategie e noi le nostre. Le sue e le mie strategie conteranno molto o niente rispetto al taglio che si può dare alle partite: ovvero la partecipazione, l'orgoglio e la voglia di combattere. Poi arriva la tattica".

Può incidere il fatto che anche in casa Milan è stata una settimana tribolata?

"Quando sono stato chiamato ad assumere questo incarico, noi abbiamo parlato di una progettualità. Un progetto non si esprime in sei gare. Credo che sarebbe necessario avere equilibrio, quello che predico dal primo giorno in cui ho parlato a questo equilibrio. Altrimenti si va dietro a situazioni che portano negatività mentre noi dobbiamo andare dietro a situazioni oggettive. Aggiungete anche il fatto che siamo una squadra rivoluzionata oltre a un calendario che non era dei migliori, ti trovi a dover sostenere una situazione che a volte può essere diversa rispetto a quella che avresti considerato. Non alziamo troppo i toni. Poi ovviamente chi fa questo mestiere è figlio dei risultati che condiziona il mondo esterno, non il mio. Io so dove dobbiamo arrivare, il progetto che ho in testa. Posso solo aumentare le ore di lavoro ma non sicuramente andare dietro gli umori del momento".

Come stanno Barreca, Biraschi e Goldaniga.

"Abbiamo solo Barreca che non ha partecipato a nessun allenamento. Lerager ha ripreso dopo due giorni e per il resto non abbiamo problemi".

Cosa si aspetta dai suoi giocatori?

"Mi aspetto che riescano a infiammare come hanno fatto le prime due gare che abbiamo giocato nel nostro stadio. Mi aspetto quello. Che riescano ad esprimere l'entusiasmo che mi hanno mostrato in allenamento. Il nostro compito sarà quello di dare il via al nostro pubblico".

Quanto conterà, sia sponda Genoa che sponda Milan, la capacità di trovare quel gusto del gioco che si è vista nelle prime due gare?

"Io direi anche a metà della terza e della quarta giornata. Credo sia un po' nel pensiero dei due allenatori di poter trasmettere questa leggerezza e questo gusto. E' l'obiettivo di tutti gli allenatori. Essere sotto critica può anche essere motivo di freno. Dalla squadra mi aspetto che si mettano tutto alle spalle e che pensano a quanto fatto in allenamento. Poi l'andamento delle gare è legato a tante cose".

Come ha visto Schone in questa settimana?

"Sono tutti a disposizione, si sono allenati bene. Con l'entusiasmo che avevo visto fino a qualche tempo fa. E questo fa sperare bene. Domani, quando darò la formazione alla squadra, sarà un lavoro molto soddisfacente rispetto a quello fatto. Poi bisognerà aspettare la gara".

14.52 - Termina la conferenza stampa di Aurelio Andreazzoli in vista della gara con il Milan.