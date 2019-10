LIVE TMW - Genoa, Andreazzoli: "Ragazzi stupendi, accetto il risultato"

Fonte: Dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

23.25 - Sconfitta amara per il Genoa. I rossoblu hanno perso a Marassi 2-1 contro il Milan nell'anticipo del sabato sera. Fra pochi istanti il tecnico Aurelio Andreazzoli analizzerà il match in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

23.28 - Mister Aurelio Andreazzoli è entrato nella sala stampa di Marassi. Inizia la conferenza.

Ritrovato il Genoa di inizio stagione?

"Credo che sia un fatto non una sensazione e credo che sia un fatto che sia stato apprezzato e riconosciuto da tutti. La partita credo che abbia preso la fisionomia che noi speravamo in sede di presentazione. Io ero quasi certo che avremmo fatto questa gara perché noi abbiamo lavorato in settimana in attesa che questo momento arrivasse. Come si diceva ieri, succede però che gli episodi fanno pendere il tutto da una parte o dall'altra. Mi riferisco agli episodi positivi come Lerager ad inizio gara o a fine primo tempo l'occasione di Romero. All'intervallo ho fatto loro i complimenti e chiesto di fare qualcosina in più per portare a casa il match. Siamo stati bravi, abbiamo fatto tutto quello che avevamo preventivato di fare con tanto cuore. Poi in due o tre minuti nella ripresa l'abbiamo buttato all'aria con due episodi, il primo dei quali è ingiustificato perchè abbiamo fatto una scelta da bambini. Poi abbiamo pagato doppiamente con il rigore e l'espulsione. Poi abbiamo comunque fatto bene non concedendo niente al Milan, i ragazzi sono stati stupendi. Dal mio punto di vista sono estremamente soddisfatto e il mio punto di vista deve tenere in considerazione aspetti oggettivi e non sensazioni. Però il campo ha detto questo e lo accettiamo".

La classifica preoccupa e ci saranno tante assenze la prossima gara.

"Perdere un calciatore come il nostro capitano dopo dieci minuti è stato un danno non da poco. Perderlo per un po' di tempo è un danno maggiore. Biraschi, nonostante sia entrato a freddo, ha fatto molto bene. Il calcio di rigore c'era ma l'espulsione è stato un doppio anno. Romero era in diffide ed è squalificato, Saponara espulso dalla panchina. E' fastidioso pensare di dover rinunciare a tre elementi della difesa ma ci saranno altri giocatori che aspettano il loro turno e lo faranno nel migliore dei modi".

Il suo giudizio sull'operato dell'arbitro.

"Non parlo degli arbitri. Sono rispettoso del loro lavoro che è difficilissimo. Ora con la tecnologia abbiamo facilitato la situazione, posso dire che i rigori c'erano però sul giudizio generale io non mi permetto di entrare. Parlo con loro più volentieri in maniera tranquilla. Loro sono lì a fare il loro lavoro e cercano di farlo nel miglior modo. Sono sotto giudizio come lo sono io, sbagliano come sbagliamo noi".

Paquetà ha cambiato la partita?

"Io non l'ho nemmeno visto Paquetà perchè si è risolto tutto in due minuti. Non l'ho visto che ci ha creato pericoli. Rivedendola posso rendermi conto che ci ha creato problemi ma dal campo non si è visto".

L'inserimento di Pandev poteva essere anticipato?

"Ne avevamo anche parlato, c'era quella necessità però volevamo dare un po' di freschezza davanti. Dopo ti rimane un cambio con il dubbio se farlo subito o meno. Visto che dopo non è successo niente potevo farlo un po' prima ma quando sei in campo le considerazioni le fai tutte. Pandev è stato bravo ma non c'erano dubbi. Non è così semplice".

Ha già sentito il presidente?

"E' finita la partita da cinque minuti e io ho sentito il presidente? Mi sembra inopportuna una domanda così. Non l'ho sentito ma l'ho sentito all'ora della merenda perchè aveva piacere venirci a salutare ma purtroppo è rimasto imbottigliato in autostrada. Ora è prematuro".

La prestazione di Schone.

"Io ho fatto i complimenti ai ragazzi. All'intervallo ho detto loro un 'Grazie'. Ora dobbiamo fare 50 minuti più forte per battere questa squadra".

23.43 - Termina la conferenza stampa di Andreazzoli dopo la sconfitta contro il Milan.